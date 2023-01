Žene su dobile svoju himnu: ‘Ne treba mi terapija, samo Miley Cyrus na repeat!'

Pjesma 'Flowers' najslušanija je u Hrvatskoj i diljem svijeta, a društvenim mrežama širi se trač da je snimana u kući u kojoj ju je glumac prevario s 14 žena

'Naša kuća izgorjela je do temelja. Sve smo izgubili. Najgore do svega je što sam se tada nalazila u Južnoj Africi pa su moje životinje danima stajale svezane za stupove na plaži. Tada smo bili zaručeni i, iskreno, nismo bili sigurno hoćemo li se ikada stvarno vjenčati. No, nakon ovog požara odlučili smo da je vrijeme. Bio je to moj pokušaj da kroz brak spasim samu sebe', rekla je 30-godišnja pjevačica u jednom intervjuu.

'Spremna sam priznati puno toga, ali ne i to da je moj brak završio jer me Liam varao', rekla je pjevačica 2019. godine i time odlučno dala do znanja kako su razlozi za prekid veze puno dublji i puno teže premostivi.

Ipak, teško se oteti dojmu da u pjesmi ne izražava svoj osobni stav koji proizlazi kao posljedica raznih događaja u nesretnom braku. Među njima je, primjerice, odijelo koje nosi u spotu. Na društvenim mrežama popularna je postala priča kako se radi o istom odijelu koje je Hemsworth nosio na crvenom tepihu kada joj je rekao da se 'nauči ponašati'.

Također, dijelovi pjesme podsjećaju na hit Bruna Marsa 'When I Was Your Man' koji je glumac posvetio Miley na njihovom vjenčanju. No, to nije sve, 'Flowers' je izdana na glumčev 39-rođendan!

'Miley Cyrus je apsolutni genij! U pjesmi nosi odijelo kojim Liamu direktno odgovara na njegov komentar da se 'treba naučiti ponašati' i svira pjesmu koju joj je posvetio na vjenčanju... Što se tiče toga da je spot sniman u kući gdje ju je Liam varao, istinu zna samo Miley. Ipak, ovo je najbolji PR koji je mogla dobiti za svoj hit jer se o njemu svugdje govori, a TikTok je preplavljen viralnim videima s njegovim stihovima', rekla je njena sestra Brandi Cyrus u popularnom podcastu 'Your Favorite Thing'.

Pjesma je zaludila i proslavljenu glumicu Diane Keaton koja je u dobi od 77 godina njenom melodijom bila potaknuta veselo zaplesati u svom vrtu. Njen video oduševio je publiku i prikupio preko 500 tisuća lajkova!