Zbog mobitela Emila Tedeschija sve je palo u drugi plan: Pogledajte reakciju Jadranke Sloković

U rasprodanoj dvorani Vatroslav Lisinski sinoć je održan koncert Gregoryja Portera i Zagrebačke filharmonije, o kojem će se još danima pričati, a isti nisu propustili ni Emil Tedeschi, kao ni odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo Prodanović
17. izdanje Zagreb Jazz Festivala nije moglo bolje početi nego koncertom Gregoryja Portrera u rasprodanoj dvorani Vatroslav Lisinski.
Koncert je počeo maestralnom izvedbom 'Painted on Canvas', nakon čega su se nizali brojni hitovi, a sve je kulminiralo izvedbama 'Liquid Spirit', 'When Love Was King' te 'No Love Dying', koje je publika otpjevala u glas s Porterom.
Ovaj spektakl nisu propustila ni brojna poznata lica. U publici je tako bila Vanna, ali i glumica Jelena Perčin, no svu pažnju ukrao je trojac iz prvog reda.
Jedno pored drugog sjedili su Emil Tedeschi, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, koji su 'uhvaćeni' u kratkom razgovoru.
Nakon što je Tedeschi nešto ugledao na zaslonu svog mobitela, isto je odmah podijelio s Jadrankom Sloković, koja je potom uzela njegov mobitel kako bi bolje i detaljnije pogledala što joj pokazuje. Što im je točno privuklo pažnju, znaju samo oni.