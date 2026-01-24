Zbog mobitela Emila Tedeschija sve je palo u drugi plan: Pogledajte reakciju Jadranke Sloković

K oncert je počeo maestralnom izvedbom 'Painted on Canvas', nakon čega su se nizali brojni hitovi, a sve je kulminiralo izvedbama 'Liquid Spirit', 'When Love Was King' te 'No Love Dying', koje je publika otpjevala u glas s Porterom.

17. izdanje Zagreb Jazz Festivala nije moglo bolje početi nego koncertom Gregoryja Portrera u rasprodanoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Ovaj spektakl nisu propustila ni brojna poznata lica. U publici je tako bila Vanna, ali i glumica Jelena Perčin, no svu pažnju ukrao je trojac iz prvog reda.

Jedno pored drugog sjedili su Emil Tedeschi, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, koji su 'uhvaćeni' u kratkom razgovoru.