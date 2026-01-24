Trenutak kad je sve puklo: Nicola je nakon 'spornog plesa' Brooklynu dala ultimatum

Obiteljska saga Beckhamovih dobiva novi, dramatičan nastavak. Nakon što je Brooklyn Beckham nedavno šokirao javnost objavom u kojoj optužuje slavne roditelje za manipulaciju i ponižavanje, sada cure detalji o onome što se doista događalo iza kulisa famoznog vjenčanja 2022. godine

Prema novim informacijama, Nicola Peltz navodno je suprugu, Brooklynu Beckhamu, postavila brutalan ultimatum: 'Ja ili tvoja majka', i to neposredno nakon incidenta na plesnom podiju koji je, prema riječima svjedoka, bio tek 'kap koja je prelila čašu'. Batler koji je svjedočio interakciji na vjenčanju, tvrdi da je 31-godišnju nasljednicu najviše uzrujao trenutak kada je pjevač Marc Anthony pozvao Victoriju Beckham na pozornicu, nazvavši je 'najljepšom ženom u prostoriji', baš u trenutku kada je trebao uslijediti prvi ples mladenaca.

'Nicola je bila uzrujana riječima Marca Anthonyja koje su prethodile plesu', otkrio je batler, dodajući kako je Victoria u cijeloj priči 'nepravedno prikazana kao zlikovac'. 'Istina je da se Nicola ponašala kao derište. Potpuno je pretjerala s idejom da je zasjenjena na vlastitom vjenčanju', oštar je bio izvor. Ultimatum nakon 'neprimjerenog' plesa Podsjetimo, Brooklyn je u svom nedavnom izljevu bijesa na društvenim mrežama opisao taj trenutak kao ponižavajuć, tvrdeći da je njegova majka plesala 'vrlo neprimjereno pred svima'. No, batler tvrdi da je upravo Nicola nakon te scene povukla drastičan potez.

Victoria i David Beckham Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia





