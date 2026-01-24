Trenutak kad je sve puklo: Nicola je nakon 'spornog plesa' Brooklynu dala ultimatum

Obiteljska saga Beckhamovih dobiva novi, dramatičan nastavak. Nakon što je Brooklyn Beckham nedavno šokirao javnost objavom u kojoj optužuje slavne roditelje za manipulaciju i ponižavanje, sada cure detalji o onome što se doista događalo iza kulisa famoznog vjenčanja 2022. godine
Prema novim informacijama, Nicola Peltz navodno je suprugu, Brooklynu Beckhamu, postavila brutalan ultimatum: 'Ja ili tvoja majka', i to neposredno nakon incidenta na plesnom podiju koji je, prema riječima svjedoka, bio tek 'kap koja je prelila čašu'.
Batler koji je svjedočio interakciji na vjenčanju, tvrdi da je 31-godišnju nasljednicu najviše uzrujao trenutak kada je pjevač Marc Anthony pozvao Victoriju Beckham na pozornicu, nazvavši je 'najljepšom ženom u prostoriji', baš u trenutku kada je trebao uslijediti prvi ples mladenaca.
'Nicola je bila uzrujana riječima Marca Anthonyja koje su prethodile plesu', otkrio je batler, dodajući kako je Victoria u cijeloj priči 'nepravedno prikazana kao zlikovac'.
'Istina je da se Nicola ponašala kao derište. Potpuno je pretjerala s idejom da je zasjenjena na vlastitom vjenčanju', oštar je bio izvor.
Ultimatum nakon 'neprimjerenog' plesa
Podsjetimo, Brooklyn je u svom nedavnom izljevu bijesa na društvenim mrežama opisao taj trenutak kao ponižavajuć, tvrdeći da je njegova majka plesala 'vrlo neprimjereno pred svima'. No, batler tvrdi da je upravo Nicola nakon te scene povukla drastičan potez.
"'Nakon vjenčanja Nicola je bila odlučna prema Brooklynu - moraš izabrati: ja ili tvoja majka', tvrdi izvor. 'Nije bila zainteresirana za popuštanje. Nažalost, Brooklyn se nije mogao suprotstaviti majci i objasniti Nicoli da je pretjerala.'
Izvor ide toliko daleko da tvrdi kako je upravo Nicola 'problem i razlog zašto Brooklyn ne razgovara s roditeljima'.
'Nakon svađe oko plesa, rekla je Brooklynu vezano za Davida i Victoriju: 'Ne želim biti u njihovoj blizini, a ti moraš donijeti odluku: Ja ili ona'', navodi se, dodajući kako je Brooklyn u tom scenariju bio bespomoćan i nije imao drugog izbora nego odabrati suprugu.
Zabrana druženja
Navodno je od tog incidenta manekenka i glumica 'lupila šakom o stol' kada su u pitanju bilo kakvi pozivi Davida i Victorije. Iako je 26-godišnji Brooklyn navodno pokušao 'urazumiti svoju suprugu', izvor tvrdi da je ona glavni razlog jaza koji je nastao među njima.
'Brooklyn je želio ići na obiteljska okupljanja, ali kada ona kaže 'Ne', on se povuče', tvrdi batler i zaključuje: 'Nicola nikada nije dala Victoriji priliku da razgovaraju o svemu, svekrva sa snahom. Nju ne zanima šteta uzrokovana time što se problem ne rješava.'
Predstavnici obitelji Beckham i Peltz nisu odgovorili na upite medija, no jasno je da je rat riječima tek počeo, a snimka spornog plesa, koja je navodno u posjedu mladenaca, i dalje se drži u tajnosti.