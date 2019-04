Za ovim muškarcima nekad su ludjele žene u bivšoj državi: Pogledajte kako izgledaju danas

Zbog njih su kupovale ploče, hrlile na koncerte, slale strastvena ljubavna pisma, lijepile postere po zidovima, a neke od njih obožavateljice su doslovno progonile. Koliko je žena palo na njihov šarm, nikada se neće saznati, a evo koji su im frajeri nekad bili privlačni

Nedavno je Elio Pisak objavio pjesmu 'Plamen stare ljubavi', za koju glazbu potpisuje Andrej Baša, a stihovi su njegovo djelo.

'Pokušavam ostati takav kakav sam i baš želim da se udruže ljudi koji stvaraju dobra djela za sebe, okolinu i svijet jer su nas razbili na komadiće. Kao glazbenici imamo moć da ljudima stvorimo pozitivu. Bez glazbe bi bilo nemoguće živjeti. To jednostavno uđe pod kožu i teško ide van. Raduje me i veseli to što još uvijek imam podršku publike koja me cijeni i sluša', rekao nam je.