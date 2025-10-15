Vruće poljupce Katy Perry i bivšeg kanadskog premijera komentirala i njegova bivša

I ranije se šuškalo kako je rastava bila upravo tema koja je povezala glazbenicu Katy Perry i bivšeg kanadskog premijera Justina Trudeauea, a sada je njihovu ljubavnu priču komentirala i bivša gospođa Trudeau

Katy Perry i Justin Trudeau prvo su glasine o vezi izazvali u srpnju kada su viđeni na večeri u montrealskom restoranu Le Violon, a sada su ih fotografije na luksuznoj jahti Perryjeve kod Santa Barbare prikazale u strastvenim zagrljajima i poljupcima...

Da fotografija govori više od 1000 riječi, pokazalo se i ovaj put, a svoj sud o čitavoj situaciji dala je i bivša supruga kanadskog premijera.

Premda je bivša supruga Justina Trudeauea već pronašla novog partnera, i to vrlo brzo nakon rastave braka, nije propustila priliku da na svom Instagram profilu objavi tekst koji izgleda kao komentar na novoizašle fotografije muškarca s kojim je provela 18 godina u braku.

Katy Perry Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY





'Ljudi, mjesta, čak i trenuci koji su se nekoć činili, ne znam, beskonačnima - vrijeme nas traži da se ne držimo za njih. Ipak se držimo, ja se držim, jer se čini sigurnijim držati nego pustiti. Ljubav nikada nije bila stvar posjedovanja. Uvijek se radilo o prisutnosti, sadašnjem trenutku. A kada se oslobodimo onoga što ne možemo zadržati, stvaramo prostor za istinu povezanosti, intimnosti, sjećanju, znate, za lekciju, za način na koji jedan osmijeh može odjeknuti kroz cijeli život', poručila je u objavi Sophie Grégoire.