Bivša supruga kanadskog premijera konačno progovorila o neočekivanoj rastavi

U svojim memoarima ' Closer Together ' Sophie će otkriti nešto više o svom podrijetlu i interesima, ali i braku s kanadskim premijerom s kojim je činila jedan od najpoznatijih političkih tandema koji se zalagao za ideje kao što su prava gay zajednice i prava žena.

'Je li to moja krivnja? Je li on kriv? Puno je okrivljavanja dok se pokušavamo izliječiti ili potvrditi svoje emocije', rekla je Sophie za Vogue dodavši kako na razvod braka gleda kao na reorganizaciju obitelji.

'Umjesto da imamo isti put, to su paralelni putovi. Paralelni putovi uz obitelj su mogući kada postoji ljubav i poštovanje. I dalje možete hraniti jedno drugo na različite načine', istaknula je Sophie koja je zbog suprugove napustila vlastitu karijeru. Iako je Justin poticao žene u biznisu, doprinos njegove supruge u njegovoj kampanji bio je dočekan s puno društvenih osuda.

'Nemamo čak ni roditeljski plan dijeljenja. Pridržavamo se rasporeda djece i komuniciramo. Možete se izliječiti bez mržnje, bez podjela, bez okrivljavanja. Nisam savršena. Za tango je potrebno dvoje i mislim da oboje to priznajemo ', ispričala je objasnivši kako su zajedno proveli i ljetne i zimske praznike.

Pojasnila je kako se moderne obitelji imaju tendenciju reorganizirati, što smatra boljim od potpunog prekida veza. Tako je objasnila da će ona i suprug nastaviti svoju vezu u smislu obiteljske povezanosti, no više ih ne povezuje ljubav stoga su romantičnu vezu i okončali.

Čitajući intervju u Vogueu odnos ovih bivših supružnika djeluje gotovo idilično, no i sama se Sophie osvrnula na navode o svojoj novoj ljubavnoj vezi s doktorom Marcosom Bettollijem.

'Puno me manje zanimaju tračevi nego kad sam bila tinejdžerica. Mislim da je to potpuni gubitak vremena, a ljudima želim sve najbolje', rekla je dodavši da je i ona ipak samo ljudsko biće: 'Mislim da je za svaku ženu važno da ima osjećaj neovisnosti, da ima osjećaj da bez partnera možemo regulirati sebe, da možemo biti tako dobar roditelj. Ne mogu reći da sam sve to riješila.'