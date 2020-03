Vodimo vas na zagrebački nastup britanskog DJ vizionara - Fatboy Slima

Još nas par dana dijeli od zagrebačkog nastupa britanskog DJ vizionara - Fatboy Slima!

Quentin Leo Cook, producent, DJ te posljednjih godina i Video Jockey, kako se sam naziva, više puta posjetio je Hrvatsku, a 07.03.2020. prvi put će nastupiti i u Zagrebu.

Utjecaj koji je Slim izvršio na brightonsku hip-hop scenu, patent vlastitog party acid house brenda te live nastupi koje je doveo do savršenstva, rezultirali su uključenjem na Q Magazine-ovu „50 Bands You Must See Before You Die“ listu svjetskih izvođača koji se moraju poslušati uživo.

Iza sebe ima sedam albuma, osvojen Grammy, dva BRIT Award-a i čak deset MTV nagrada.

Primisli o prestanku nema : "O ne. Volim to previše. Još uvijek mi prolazi. Nema veze što si star, ćelav, sijed i debeo, nikada ni nisi bio seks simbol. Pomičemo granice. Nitko ne zna koja je granična dob za DJ-a. Očito još nije!"

„Right Here, Right Now“, „Praise You“, „Weapon Of Choice“, „Rockafeller Skank“ i mnogi drugi mega hitovi svirat će se u subotu u Paviljonu 10A, na Zagrebačkom velesajmu. Organizatori su se pobrinuli za odličan line up koji će održavati vatrenu atmosferu na cjelonoćnom partyju - uz Fatboya, nastupit će Peznt, DJ Jock b2b SHIPE, Angel Anx i DJ FRX.