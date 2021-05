Vijest koju su svi s nestrpljenjem čekali: Damiano David, pjevač benda Måneskin, negativan je na testu na drogu

Damiano David, član grupe talijanskog rock benda Måneskin, nakon što je optužen za sumnjive radnje tijekom live prijenosa finala 65. Eurosonga podvrgnuo se testiranju na drogu, a nalazi testa potvrđuju Damianove tvrdnje. Naime, pjevačev nalaz na drogu je negativan

Tijekom davanja izjave na konferenciji za novinare, gdje su ga dočekali ovacijama, Damiano je rekao kako je gitarist Thomas Raggi je razbio čašu i da je pomagao u čišćenju stakla te da nema govora o drogiranju. 'Thomas Raggi je razbio čašu... To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas... Nemojte to govoriti,' rekao je Damiano na presici te brzo promijenio temu.