Video Cruza Beckhama pokrenuo nagađanja: Je li ovo šala na račun brata Brooklyna?

M.D.

15.03.2026 u 04:00

Cruz Beckham
Cruz Beckham Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia
Najmlađi sin Davida i Victorije Beckham, Cruz Beckham, ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama, a njegov najnoviji video mnogi su protumačili kao suptilnu šalu na račun starijeg brata Brooklyna

21-godišnji Cruz na TikToku objavio kratki video u kojem pokazuje svoje kulinarske vještine u kuhinji. U snimci se vidi kako priprema zdjelu juhe koju na kraju začinjava komadićima slanine.

No zbog već poznatih napetosti u obitelji Beckham dio pratitelja uvjeren je da video ima i skriveno značenje. Naime, Brooklyn je posljednjih godina poznat po svojoj strasti prema kuhanju i često dijeli snimke pripreme hrane.

Cruz se pritom dobroćudno našalio na vlastiti račun pa je uz video napisao: ‘Želite vidjeti najbolji video o kuhanju ikad? Onda nemojte gledati ovaj.’ Snimku je kasnije podijelio i na Instagramu, a u objavi je označio obiteljskog prijatelja i svjetski poznatog chefa Gordona Ramsaya uz ironično upozorenje da ‘pripazi’.

@cruzbeckham

wanna see the best cooking video ever ?👌 don’t watch this then

♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

Brooklyn – foodie

Stariji brat Brooklyn još je 2021. pokrenuo serijal ‘Cookin’ With Brooklyn’ na Facebooku. U gostovanju u emisiji ‘The Today Show’, gdje je i uživo demonstrirao svoje kulinarske vještine, ispričao je da je ljubav prema kuhanju otkrio tijekom lockdowna.

Osim brojnih videa s receptima, u kojima je pripremao različita jela – od jednostavnih do onih zahtjevnijih – Brooklyn je 2024. pokrenuo i vlastiti brend ljutih umaka Cloud 23.

Prilikom lansiranja brenda otkrio je planove o širenju ponude na različite začine i umake, poput pikantne majoneze ili ljutog meda, a u budućnosti želi otvoriti i vlastiti restoran.

Cruz se nada pomirenju

Unatoč nagađanjima o sukobu, Cruz je nedavno dao naslutiti da bi odnosi u obitelji ipak mogli biti popravljeni. Tijekom šetnje Parizom s djevojkom Jackie Apostel početkom mjeseca novinari su ga pitali ima li kakvu poruku za brata povodom rođendana. Kratko je odgovorio: ‘Sretan rođendan.’ Na pitanje postoji li šansa da se obitelj ponovno pomiri dodao je: ‘Nadam se.’

Nedugo prije toga, 4. ožujka, Cruz je na Instagramu objavio staru fotografiju na kojoj su on i Brooklyn kao dječaci te uz nju napisao jednostavnu poruku: ‘Volim te.’

