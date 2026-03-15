Video Cruza Beckhama pokrenuo nagađanja: Je li ovo šala na račun brata Brooklyna?

Najmlađi sin Davida i Victorije Beckham, Cruz Beckham, ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama, a njegov najnoviji video mnogi su protumačili kao suptilnu šalu na račun starijeg brata Brooklyna
21-godišnji Cruz na TikToku objavio kratki video u kojem pokazuje svoje kulinarske vještine u kuhinji. U snimci se vidi kako priprema zdjelu juhe koju na kraju začinjava komadićima slanine.
No zbog već poznatih napetosti u obitelji Beckham dio pratitelja uvjeren je da video ima i skriveno značenje. Naime, Brooklyn je posljednjih godina poznat po svojoj strasti prema kuhanju i često dijeli snimke pripreme hrane.
Cruz se pritom dobroćudno našalio na vlastiti račun pa je uz video napisao: ‘Želite vidjeti najbolji video o kuhanju ikad? Onda nemojte gledati ovaj.’ Snimku je kasnije podijelio i na Instagramu, a u objavi je označio obiteljskog prijatelja i svjetski poznatog chefa Gordona Ramsaya uz ironično upozorenje da ‘pripazi’.
Brooklyn – foodie
Stariji brat Brooklyn još je 2021. pokrenuo serijal ‘Cookin’ With Brooklyn’ na Facebooku. U gostovanju u emisiji ‘The Today Show’, gdje je i uživo demonstrirao svoje kulinarske vještine, ispričao je da je ljubav prema kuhanju otkrio tijekom lockdowna.
Osim brojnih videa s receptima, u kojima je pripremao različita jela – od jednostavnih do onih zahtjevnijih – Brooklyn je 2024. pokrenuo i vlastiti brend ljutih umaka Cloud 23.
Prilikom lansiranja brenda otkrio je planove o širenju ponude na različite začine i umake, poput pikantne majoneze ili ljutog meda, a u budućnosti želi otvoriti i vlastiti restoran.
Cruz se nada pomirenju
Unatoč nagađanjima o sukobu, Cruz je nedavno dao naslutiti da bi odnosi u obitelji ipak mogli biti popravljeni. Tijekom šetnje Parizom s djevojkom Jackie Apostel početkom mjeseca novinari su ga pitali ima li kakvu poruku za brata povodom rođendana. Kratko je odgovorio: ‘Sretan rođendan.’ Na pitanje postoji li šansa da se obitelj ponovno pomiri dodao je: ‘Nadam se.’
Nedugo prije toga, 4. ožujka, Cruz je na Instagramu objavio staru fotografiju na kojoj su on i Brooklyn kao dječaci te uz nju napisao jednostavnu poruku: ‘Volim te.’