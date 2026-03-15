Video Cruza Beckhama pokrenuo nagađanja: Je li ovo šala na račun brata Brooklyna?

Najmlađi sin Davida i Victorije Beckham, Cruz Beckham, ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama, a njegov najnoviji video mnogi su protumačili kao suptilnu šalu na račun starijeg brata Brooklyna

21-godišnji Cruz na TikToku objavio kratki video u kojem pokazuje svoje kulinarske vještine u kuhinji. U snimci se vidi kako priprema zdjelu juhe koju na kraju začinjava komadićima slanine.

No zbog već poznatih napetosti u obitelji Beckham dio pratitelja uvjeren je da video ima i skriveno značenje. Naime, Brooklyn je posljednjih godina poznat po svojoj strasti prema kuhanju i često dijeli snimke pripreme hrane. Cruz se pritom dobroćudno našalio na vlastiti račun pa je uz video napisao: ‘Želite vidjeti najbolji video o kuhanju ikad? Onda nemojte gledati ovaj.’ Snimku je kasnije podijelio i na Instagramu, a u objavi je označio obiteljskog prijatelja i svjetski poznatog chefa Gordona Ramsaya uz ironično upozorenje da ‘pripazi’.

Brooklyn – foodie Stariji brat Brooklyn još je 2021. pokrenuo serijal ‘Cookin’ With Brooklyn’ na Facebooku. U gostovanju u emisiji ‘The Today Show’, gdje je i uživo demonstrirao svoje kulinarske vještine, ispričao je da je ljubav prema kuhanju otkrio tijekom lockdowna. Osim brojnih videa s receptima, u kojima je pripremao različita jela – od jednostavnih do onih zahtjevnijih – Brooklyn je 2024. pokrenuo i vlastiti brend ljutih umaka Cloud 23. Prilikom lansiranja brenda otkrio je planove o širenju ponude na različite začine i umake, poput pikantne majoneze ili ljutog meda, a u budućnosti želi otvoriti i vlastiti restoran.

Victoria Beckham

