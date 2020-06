Veliko slavlje: Nakon kćerkice, ove zime u obitelj Jelene Perčin i Momčila Otaševića stiže sin

U svibnju 2018. godine, samo tri mjeseca prije rođenja kćerkice Maše, glumački par Jelena Perčin i Momčilo Otašević ozakonili su svoju vezu, a dvije godine kasnije, nekako u isto doba, doznali su sretnu vijest - glumica je ponovno trudna, a beba stiže ove zime

Mašu je Jelena rodila u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a svo vrijeme poroda uz nju je stajao njezin suprug, crnogorski glumac i miljenik žena Momčilo Otašević, koji nije mogao sakriti suze radosnice kada mu se rodila kćer.

Da ga je očinstvo promijenilo glumac nikada nije krio, a nedugo nakon rođenja Maše je otkrio: 'Nekako samo očekivao da će se stvari odvijati baš ovako kako se i odvijaju. Naučilo me dodatnoj odgovornosti, naučilo me plemenitosti, iako ne mislim da prije nisam bio plemenit, ali nekako sve se to mijenja, doza ljubavi skoči na 16 tisuća okretaja. Promijenio sam se nabolje i sretan sam zbog svega toga.'