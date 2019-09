Glumica Jelena Perčin otvoreno o odgoju svojih kćerkica

U HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma' Barbara Kolar ugostila je glumicu Jelenu Perčin koja je tom prilikom govorila o svojoj dječici, majčinskoj ulozi i odgoju jedanaestogodišnje kćerkice Lote i jednogodišnje Maše

Zagrebačka glumica dubrovačkih korijena Jelena Perčin koja se u svibnju prošle godine udala za crnogorskog glumca Momčila Otaševića rijetko u javnosti govori o svojoj intimi, obitelji i djeci.

Za HRT-ovu emisiju 'Kod nas doma' Jelena Otašević Babić otvorila je dušu i pričala o svojoj majčinskoj ulozi. Iz prvog braka Jelena ima 10-godišnju kćer Lotu, a u braku s kolegom Otaševićem prije godinu je dana dobila kćer Mašu.

'Moj stav prema roditeljstvu nije se baš promijenio u ovih devet godina otkako sam dobila prvu kćer i sada. Ne primjećujem to. Na istom sam tragu, no svako dijete se rodi sa svojim karakterom i to su neke stvari koje je potrebno uvažiti. Maša je kao beba izrazito drugačija u odnosu na Lotu', pojasnila je glumica te dodala da joj je prva kćer kao mala zadavala probleme s hranom, dok joj malena Maša zadaje drugačije nevolje.