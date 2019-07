Veliki preokret u životu Elle Dvornik i njezinog supruga Charlesa

Ella Dvornik, jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, oduševila je najnovijom objavom na Instagramu svoju vojsku obožavatelja koja je svakim danom sve veća

'Danas je dan za pamćenje. Charles i ja od sada skupa treniramo. Uzeli smo si najboljeg od najboljih, Sandija Imerovića. Ako nas on ne može dovesti u red, e onda ne može nitko! Bio je 'nježan'... Jedva smo došli do auta', napisala je uspješna blogerica ispod fotografije na kojoj 41-godišnji Charles vježba na spravama, a mnogi su u komentarima primijetili i kako je Charles drastično smršavio. 'Je, izgubio je deset kilograma u zadnjih mjesec i pol. Kombinacija vježbanja i Keto dijete', odgovorila je Ella jednoj od obožavateljica.

'Charles već dva mjeseca ide u teretanu gdje četiri puta tjedno vježba s trenerom. I pitaj svemir kako će izgledati, ali super za njega. Jako sam ponosna na ustrajnost. Kažu da su četrdesete najopasnije godine za muškarce pa mi je drago da je moj u 42. godini odlučio promijeniti svoj život', objavila je tada blogerica, otkrivši kako su suprug i ona prešli na Keto dijetu.

Ella i marketinški stručnjak upoznali su se tijekom njezinog života u Londonu i od tada su nerazdvojni.

'Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći', otkrila je Ella jednom prigodom.