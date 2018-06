Vedran Ćorluka i Franka Batelić sinoć su u Rusiji imali mnogo razloga za slavlje

Danas se pisala povijest!! Croatia-Argentina 3:0 i Vedranov VELIKI 100ti nastup za Hrvatsku!!! Say whaaaat?!?! ❤️💥🎉 @corlukav05_14 preponosna i presretna!!! Sav trud, disciplina i fokus se isplatio. Svima si nam uzor! Volimo teeeee Vekiiiiii!!!! ❣️❣️❣️ #nizhnynovgorod #croatiaargentina #fifaworldcup #historicmoments #momentstoremember❤️🇭🇷

