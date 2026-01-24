CRVENI TEPIH

Večer u kazalištu: Pogledajte tko je sve bio na premijeri predstave u splitskom HNK

M.D.

24.01.2026 u 22:20

Ana Gruica Uglešić
Ana Gruica Uglešić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Premijera predstave ‘Požari’ u splitskom HNK-u okupila je brojna poznata lica, a večer su obilježila i dojmljiva modna izdanja

U splitskom HNK-u sinoć je održana premijera predstave ‘Požari’, koja je uz snažnu kazališnu priču privukla i brojne poznate uzvanike. Crveni tepih bio je prilika za susret kazališta i mode, a pažnja fotografa brzo se usmjerila prema nekoliko istaknutih lica.

U prvom planu našla se zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić, koja je elegancijom i sigurnim stilskim odabirom potvrdila status jedne od najupečatljivijih gošći večeri. Nije prošlo nezapaženo ni pojavljivanje Ane Gruice Uglešić, koja je za ovu prigodu odabrala slojevito kožno izdanje, spojivši odvažnost i sofisticiranost u looku koji je izazvao brojne poglede.

Ana Gruica Uglešić
  • Ana Gruica Uglešić (1)
  • Matea Dorčić (1)
  • Matea Dorčić (2)
  • Matko Trebotić
  • PXL_240126_145308925
    +18
Poznati na premijeri predstave 'Požari' Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tko je još stigao na premijeru i kakva su se izdanja mogla vidjeti u foajeu splitskog kazališta, pogledajte u galeriji.

