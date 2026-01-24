Večer u kazalištu: Pogledajte tko je sve bio na premijeri predstave u splitskom HNK

Ovan

Energija vam je danas na vrhuncu, pa ćete osjećati snažnu potrebu da preuzmete inicijativu i organizirate spontano druženje koje će svima ostati u sjećanju. Iako ćete prštati od entuzijazma, pripazite da nepromišljenim i previše direktnim komentarima nehotice ne povrijedite osjećaje voljene osobe. Vikend je idealan za aktivnost u dvoje, bilo da je riječ o sportu ili zajedničkom projektu koji će vas dodatno povezati. Ako ste slobodni, vaša odvažnost i samopouzdanje danas su magnet za suprotni spol, pa je moguća uzbudljiva ljubavna avantura.