[UŽIVO] Uključite se u prijenos spektakularnog koncerta Petra Graše sa zagrebačkog glavnog trga

Hrvatski Telekom daruje nezaboravnu večer na glavnom zagrebačkom trgu - glazbeni spektakl Petra Graše

'Zahvaljujući tehnologiji i mreži Hrvatskog Telekoma, u atmosferi će moći uživati građani cijele Hrvatske, čemu se uistinu veselim. Radim koncerte onakve kakve i sam volim gledati, a to znači da nema praznog hoda. Nisam najsretniji kad dođem na koncert nekog velikog izvođača pa onda čujem četiri pjesme koje znam i koje svi pjevaju, a onda on ima potrebu odsvirati tri pjesme koje nitko ne zna. Trg to ne trpi, niti ja to volim na svojim koncertima. Imam sreću da većinu mojih pjesama ljudi dosta dobro poznaju pa to bude zborsko pjevanje. To je zaista dobar osjećaj, imati takvu privilegiju raditi koncert kao vremeplov hitova, pjesama koje ljudi znaju. Od novijih bit će tu sve recentne, novije i pjesma 'Voli me', koja je stara tek dva mjeseca, a već je nekoliko tjedana prva na top ljestvicama. Bit će to večer hitova i radosti', rekao je Petar Grašo najavljujući koncert.

Potpuno bez naknade, koncert će uživo na zaslonima svojih uređaja moći gledati i slušati svi ljubitelji dobre glazbe, MAXtv-a, aplikacije MAXtv To Go, tportala, bez obzira gdje se nalazili, upravo zahvaljujući najboljoj mreži Hrvatskog Telekoma. Neograničena tarifa korisnicima donosi korištenje interneta, pozive i SMS-ove bez ograničenja unutar HT-ove mreže te 5000 minuta prema drugim mrežama. Nova tarifa korisnicima je dostupna od 4. svibnja i moguće ju je ugovoriti uz promotivnu cijenu od 199 kuna i u Magenti 1.

Svi korisnici mobilne aplikacije Hrvatskog Telekoma nakon koncerta na Trgu moći će besplatno preuzeti ekskluzivan sadržaj – live album Petra Graše s koncerta u Spaladium Areni. Prava poslastica za sve korisnike mobilne aplikacije Moj Telekom.

Hrvatski Telekom unazad nekoliko godina stoji iza spektakularnih koncerata na glavnom zagrebačkom trgu, na kome su dosad nastupale najveće glazbene zvijezde kao što su Gibonni, Oliver Dragojević i Toni Cetinski. Riječ o tradiciji koja je krenula predstavljanjem inovativne ponude na domaćem telekom tržištu - koncepta Magenta 1 koji spaja mobilnu i fiksnu ponudu te nudi premium uslugu i sadržaje.