Uživa u svemu što joj je posljednjih godina bilo zabranjeno: Meghan Markle sada se i politički angažirala

Članovima kraljevske obitelji nije dozvoljeno politički se opredijeliti, odlaziti na glasanje ili igdje u javnosti izraziti svoj stav o političkom stanju svijetu i zemlji. Tako nešto bilo je novost za Meghan Markle, koja je očito jedva dočekala bijeg iz kraljevstva

Otkako je bila u vezi s princem Harryjem, Meghan Markle zamoljena je da ostane politički neutralna, a kada je jednom pristala biti članica kraljevske obitelji to joj se pravilo nametnulo samo po sebi zajedno s brojnim drugim novostima. Meghan Markle, odgojena u SAD-u pod vrlo drugačijim okolnostima, teško se nosila s nepristranosti u brojnim situacijama.

Zato danas bez dlake na jeziku govori o feminizmu, rasizmu, te strani koju treba izabrati njezina zemlja na nadolazećim predsjedničkim izborima.

'Ako nismo dio nove solucije, onda smo dio problema. Nije dovoljno samo se žaliti, jer u tom slučaju ste saveznik. Trebamo promjenu', govorila je strastveno Meghan Markle prilikom online javljanja na događaj koji je organizirala grupa 'When we all vote’ osnovana od strane Michelle Obame.