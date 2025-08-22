Meghan Markle 'flerta' s princem Harryjem: Ovaj video malo tko je očekivao

Meghan Markle objavila je snimku princa Harryja na surfanju i oduševila obožavatelje popratnim komentarom i pjesmom koja prati video

Princ Harry pokazao je svoje surferske vještine na valovima Kalifornije, a njegova supruga Meghan Markle nije mogla sakriti oduševljenje.

Meghan je podijelila snimku Harryja Na svom Instagram profilu Meghan je podijelila rijetku snimku na kojoj Harry s lakoćom hvata nekoliko valova, a u jednom trenutku čak i prolazi ispod vodenog svoda. Video je popratila duhovitim opisom: 'Prekidamo redovni program zbog važne vijesti 🦊', uz nadimak 'Fox' kojim od milja oslovljava supruga. U pozadini je svirala pjesma 'Whatta Man' grupe Salt-N-Pepa.

Komentari na objavi bili su isključeni, no video je odmah privukao pažnju javnosti, a Meghan ga je naknadno podijelila i putem Instagram Storyja. Novi projekt i prijašnje kontroverze Objava dolazi svega nekoliko dana uoči premijere druge sezone njezine dokumentarne serije 'S ljubavlju, Meghan', koja 26. kolovoza stiže na Netflix. Meghan je i ranije izazivala rasprave na društvenim mrežama – u lipnju je podijelila snimku iz rađaonice, snimljenu prije rođenja kćeri Lilibet. Na videu je plesala uz bolnički krevet dok je Harry u kapuljači prolazio ispred kamere, što je izazvalo lavinu komentara i podsmijeha.