S POSEBNIM KOMENTAROM

Meghan Markle 'flerta' s princem Harryjem: Ovaj video malo tko je očekivao

L.M.B.

22.08.2025 u 22:45

Meghan Markle
Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: JULIAN SMITH
Bionic
Reading

Meghan Markle objavila je snimku princa Harryja na surfanju i oduševila obožavatelje popratnim komentarom i pjesmom koja prati video

Princ Harry pokazao je svoje surferske vještine na valovima Kalifornije, a njegova supruga Meghan Markle nije mogla sakriti oduševljenje.

vezane vijesti

Meghan je podijelila snimku Harryja

Na svom Instagram profilu Meghan je podijelila rijetku snimku na kojoj Harry s lakoćom hvata nekoliko valova, a u jednom trenutku čak i prolazi ispod vodenog svoda.

Video je popratila duhovitim opisom: 'Prekidamo redovni program zbog važne vijesti 🦊', uz nadimak 'Fox' kojim od milja oslovljava supruga. U pozadini je svirala pjesma 'Whatta Man' grupe Salt-N-Pepa.

Komentari na objavi bili su isključeni, no video je odmah privukao pažnju javnosti, a Meghan ga je naknadno podijelila i putem Instagram Storyja.

Novi projekt i prijašnje kontroverze

Objava dolazi svega nekoliko dana uoči premijere druge sezone njezine dokumentarne serije 'S ljubavlju, Meghan', koja 26. kolovoza stiže na Netflix. Meghan je i ranije izazivala rasprave na društvenim mrežama – u lipnju je podijelila snimku iz rađaonice, snimljenu prije rođenja kćeri Lilibet. Na videu je plesala uz bolnički krevet dok je Harry u kapuljači prolazio ispred kamere, što je izazvalo lavinu komentara i podsmijeha.

Meghan Markle
Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: NETFLIX / Planet / Profimedia

Samo nekoliko dana kasnije obitelj je viđena u Disneylandu, gdje su Meghan i Harry sa svojom djecom Archiejem (6) i Lilibet (4) uživali u privatnom susretu s popularnom Disneyjevom kraljicom Elsom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
U OMILJENOM DOMU

U OMILJENOM DOMU

Neočekivane muke za kralja Charlesa i kraljicu Camillu: 'Ne možemo ih se riješiti'
PRINCEZA OD WALESA

PRINCEZA OD WALESA

Jedan detalj otkrio kakva je zapravo mama Kate Middleton
U BIKINIJU

U BIKINIJU

Nevjerojatna sličnost: Kći Catherine Zeta-Jones i Michaela Douglasa majčina je kopija

najpopularnije

Još vijesti