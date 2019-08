Unatoč slavi, kćer Brucea Willisa i Demi Moore u djetinjstvu je proživljavala pravi pakao

Samim time što su njezini roditelji holivudske zvijezde, netko bi pomislio da je rođena pod sretnom zvijezdom, no odrastanje za Rumer Willis nije bilo nimalo lagodno. Kćer Bruea Willisa i Demi Moore kao tinejdžerka je trpila konstantno psihičko maltretiranje od strane svojih vršnjaka koje je katkad bilo neizdrživo

Više od 700,000 pratitelja od Willis očekuju da bude iskrena i da javno govori o sve što je proživljavala kao tinejdžer, bez skrivene pozadine i iskrivljavanja istine. Willis tvrdi da je sada kada je odrasla puno mudrija i svjesna toga da se ima čime ponositi.

30-godišnja Willis krenula je majčinim i očevim stopama, prihvativši poziv Quentina Tarantina da zaigra u njegovu novom filmu 'Once Upon a Time in Hollywood', a gledat ćemo je i u nadolazećem filmu 'What Lies Ahead'. Činjenica da je zaplivala glumačkim vodama pokazatelj je da je slavna ljepotica spremna prihvatiti kritike javnosti.

Willis je istaknula kako su joj kroz život najviše pomogli njezini roditelji koji su joj velika podrška u svemu što radi.