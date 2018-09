Uhvaćeni u trenutku: Zbog ovog poteza princa Harryja užarile su se društvene mreže

Svoju očaranost lijepom, ali i pametnom suprugom, princ Harry odavno ne krije, a posljednjim je potezom oduševio sve vjerne pratitelje britanske kraljevske obitelji

Da je princ Harry opčinjen svojim lijepom suprugom, vojvotkinjom od Sussexa, već je postalo općepoznato, a svojim je posljednjim potezom to još jednom dokazao i potvrdio. Na jučerašnjoj vrtnoj zabavi u Kensingtonskoj palači, njezinom prvom samostalnom događanju otkako je postala članicom britanske kraljevske obitelji, organiziranoj povodom predstavljanja kuharice 'Together: Our Community Cookbook', u prvom planu bila je 37-godišnja Meghan Markle.