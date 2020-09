U Splitu započeo fantastičan projekt 'City street art' povodom kojeg će se pretvoriti u šarenu pozornicu na otvorenom

'City Street Art' fantastičan je projekt u realizaciji City Centera one Split, osmišljen s ciljem 'oživljavanja' odabranih zidnih površina u garažama i na ulazima centra, kako bi na taj način posjetiteljima približio moć i utjecaj ulične umjetnosti. Street art ili ulična umjetnost jedan je od najpopularnijih načina umjetničkog izražavanja današnjice, koji kod nas u posljednje vrijeme privlači sve veću pozornost. Jedan od najzaslužnijih ljudi za to svakako je Marko Boko, organizator jednog posve drugačijeg festivala Graffiti Na Gradele, koji se svako ljeto održava na Bolu na Braču

Tijekom četiri dana trajanja festivala, brojni domaći i svjetski graffiteri oslikavaju vanjske i unutarnje zidove fasada, ostavljajući tako Bolu cjelogodišnju izložbu na otvorenom. Festival se uspješno održavao 8 godina zaredom, privlačeći sve veći broj posjetitelja, međutim, s obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom koronavirusa, ovo ljeto su morali odustati od njegovog održavanja.

Unatoč tome, tijekom posljednjih nekoliko mjeseci održalo se nekoliko manjih evenata povezanih s festivalom, a svoje kasnoljetno izdanje dobit će upravo po nazivom 'City Street Art', koje se održava od 09. do 13. rujna, kada će, jedni od najpoznatijih hrvatskih graffiti i street art umjetnika, Chez 186 i Sarme, originalnim motivima kreiranima posebno za projekt 'City Street Art', donijeti samu srž ulične umjetnosti u prostore i na zidove koje inače rijetko primjećujemo te im tako udahnuti 'novi život'. Ususret ovom uzbudljivom projektu, posvećenom uličnoj umjetnosti, porazgovarali smo s Markom Bokom i saznali više detalja.

1. Ovih dana vidimo oslikavanje murala u Splitu, pa možeš li nam reći o čemu se radi?

Dobili smo poziv da kao festival i umjetnička platforma gostujemo na City Street Art događaju u Splitu, odnosno da naši umjetnici radovima oslikaju i oplemene zidove centra, ali i da se prolaznici iz prve ruke upoznaju s procesom nastanka ovakvih radova. Riječ je o sjajnoj inicijativi City Centera one Split i stvarno nam je drago da smo prepoznati kao adekvatan partner za ovu aktivnost, jer ipak je riječ o preko 500 četvornih metara površina koje oslikavamo, a drago nam je i što je naš domaćin tražio baš ovakav oblik umjetničkog izričaja, koji postaje sve prihvaćeniji i zanimljiviji ljudima izvan naših krugova.

2. Kako je došlo do ovog oslikavanja?

Ovo oslikavanje planiramo već nekoliko mjeseci, s obzirom na to da se samo događanje trebalo dogoditi nešto ranije, no pandemija je i nas usporila. Uz oslikavanje smo bili pripremili još nekoliko zanimljivih aktivnosti iz domene ulične kulture, no kako one uključuju veći broj sudionika, njihovu realizaciju ostavit ćemo za neka bolja vremena. Organizator je svoje prostore poželio oplemeniti bojom i zanimljivim sadržajem u vidu murala i graffita, pa kako su upoznati s našim radom kroz festival "Graffiti na gradele", odlučili su nama povjeriti ovaj zadatak i mi smo se spremno i rado odazvali pozivu. I evo nas - već nekoliko dana nastaju novi radovi na zidovima koji su do sada bili samo "obični", a sada će dobiti jedan savim drugačiji izgled i nadamo se da će se svima svidjeti!