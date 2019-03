U prvoj emisiji showa 'Zvijezde pjevaju' pobjedu odnijeli Borko Perić i Jelena Radan

Prva emisija nove sezone popularnog glazbenog showa 'Zvijezde pjevaju' započela je pobjedom Borka Perića i Jelene Radan koji su oduševili žiri pjesmom 'All of Me' Johna Legenda osvojivši 33 boda

Žiri u sastavu Danijela Martinović, Mirela Priselac Remi, Valentina Fijačko i Miroslav Škoro pohvalio je Borkovu izvedbu. Samo bod lošiji od para Perić/Radan bio je najmlađi par natjecanja, Tara Thaller (21) i Dino Jelusić (26) koji su publiku osvojili pjesmom 'I Can't Stop Loving You' Michaela Jacksona.

Iako je pogriješila riječi pjesme, Ella Dvornik i Goran Bošković za izvedbu pjesme 'Feel it still' osvojili su 28 bodova. 'Genetika je genetika, ne možeš ti protiv toga', komentirala je Remi simpatično Ellino snalaženje na pozornici, a Miroslav Škoro je dodao kako jabuka ne pada daleko od stabla. Samo dva boda lošiji bili su Bojan Jambrošić (33) i Amerikanka Ashley Colburn koji su pjevali baladu 'Princeza' Dade Topića i Slađane Milošević, te za svoj nastup dobili visokih 26 bodova. Isti broj bodova dobili su Frano Ridjan i Žanamari Lalić s pjesmom 'Ako me nosiš na duši'.