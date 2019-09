U lipnju u Areni: Legendarna Céline Dion stiže u Zagreb

Jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih zvijezda u povijesti pop glazbe, Céline Dion, 05. lipnja 2020. godine dolazi u Arenu Zagreb! Zagrebački koncert u organizaciji Star produkcije, dio je velike svjetske turneje na kojoj će promovirati svoje najnovije studijsko izdanje ('Courage'), a koja je započela 18. rujna u Quebecu

'Iznimno sam ponosan i velika mi je čast biti organizator koncerta Céline Dion u Zagrebu, posebno ako uzmemo u obzir kako se radi o jedinom njezinom koncertu na ovim prostorima. Više od deset godina želio sam Céline Dion dovesti u Hrvatsku i publici priuštiti jedinstveni glazbeni doživljaj koji do sada nije viđen na ovim prostorima i koji će se dugo pamtiti. Moj dosadašnji rad i suradnje s izvođačima poput Bocellija, Bublea, Stewarta, Brightman i drugih, postale su referenca koja je dovela do preporuka izvođača koji su do sada nastupali u Hrvatskoj i s kojima sam imao priliku surađivati. Pri tome bih ponajprije izdvojio preporuke timova glazbenih zvijezda Andrea Bocellija i Roda Stewarta. Njihova iznimno pozitivna iskustva u Hrvatskoj zasigurno su značajan doprinos u promoviranju Zagreba i Hrvatske kao poželjnih koncertnih destinacija. Naročito me veseli činjenica što se sve više svjetskih izvođača odlučuje za nastupe u ovom dijelu Europe pa je tako Zagreb postao jedna od destinacija svjetske koncertne rute. Zbog toga pozivam sve zainteresirane da svoje ulaznice za ovaj ekskluzivni glazbeni spektakl osiguraju na vrijeme. Céline Dion svjetska je zvijezda i ime koje desetljećima asocira na izniman glas, odličnu glazbu i hitove koji se ne zaboravljaju. Stoga, ne sumnjam kako će koncert 5. lipnja 2020. u zagrebačkoj Areni zauzeti posebno mjesto u sjećanju svih ljubitelja vrhunske glazbe', rekao je direktor Star produkcije Alen Ključe.

Prošli tjedan Céline Dion objavila je tri nove pjesme sa svog dugoočekivanog albuma Courage, koji će diljem svijeta biti dostupan od 15. studenog 2019. Pjesme 'Imperfections,' 'Lying Down,' and 'Courage' predstavljaju nov i uzbudljiv pravac za Céline, a upravo danas premijerno je objavljen video za singl 'Imperfections'.