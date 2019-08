Kanadsku divu teško je prepoznati: Celine Dion osvanula u izdanjima kakve još niste vidjeli

Posljednjih mjeseci kanadska diva i vlasnica hita 'My Heart Will Go On', Celine Dion, javnost redovito iznenađuje svojim modnim eksperimentima, a u novom rujanskom broju američkog izdanja magazina Harper's Bazaar postala je glavna zvijezda godišnjeg portfelja 'Icons' na čijim je fotografijama izgledala gotovo neprepoznatljivo

U objavljenim crno-bijelim fotografijama, kojim je najavljen nadolazeći rujanski broj magazina Harper's Bazaar, kanadska diva Celine Dion spremno je pozirala u avangardnim kreacijama s dizajnerskim potpisom, a zahvaljujući dodatku kratke crne perike i dramatičnim make-upom izgledala je gotovo neprepoznatljivo.

Rujanski broj magazina Harper's Bazaar sadrži dugo očekivani 'Icons' portfelj urednice Carine Roitfeld koji predstavlja inspirativne glumce, modele i glazbenike. Ovogodišnji portfelj, prema riječima slavne Francuskinje, čine žene i muškarci koji mijenjaju percepciju javnosti 'odupirući se uspostavljenom, izbjegavajući prihvaćeno i kršeći svako pravilo koje mogu'.

Uz kanadsku divu Celine Dion, na popisu Harper's Bazaara nalaze se modeli Kate Moss, Christy Turlington, Alek Wek i Devon Aoki, glazbenike predvodi Alicia Keys, a inspirativne glumice prema izboru Francuskinje Carine Roitfeld čine Regina King, Akwafina i Shailene Woodley, dok glumce predstavlja 27- godišnji Lakeith Stanfield.