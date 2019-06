Celion Dion prošetala Parizom u možda najluđem izdanju do sada

1/15

Viđali smo kanadsku divu u svakakvim izdanjima, a i ovih je dana šokirala nikad tanjom figurom koju je istaknula odjevena od glave do pete u krpice s potpisom Chanel. Svoju tanku figuru, na račun koje joj stižu brojne kritike, Celin je ponovno istaknula u subotu, a ovoga puta odijenula se od glave do pete u krpice razvikanog talijanskog modnog brenda Off-White iza kojeg stoji talentirani američki dizajner i osnivač Virgil Abloh. Međutim, ovo izdanje 'od glave do pete' treba uzeti s rezervom, jer kanadska diva na sebi nije imala ništa osim trikoa i glomaznog sakoa s printom grafita i cipele. U identičnom izdanju pojavila se i supermodel Gigi Hadid na završetku modne revije a proljeće 2020.