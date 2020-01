U Hrvatsku stiže jedna od najpoznatijih svjetskih stručnjakinja za PR

Louise Tingstrom u sklopu projekta Career Paths Connects podijelit će svoje bogato životno iskustvo s polaznicima

U Zagrebu uskoro počinje sjajan projekt pod nazivom Career Paths Connects na kojem će, po uzoru na svjetske prakse, mladi dobiti mogućnost da s najboljim svjetskim stručnjacima jasnije definiraju gdje žele stići, kojim putem ići i kako pronaći zadovoljstvo u postizanju karijernih ciljeva. Iznimna je to prilika da se sve nedoumice, zbunjenost, ali i nesigurnost u odabiru pravog karijernog puta svedu na minimum, uz ovaj individualni i drugačiji pristup profesionalnom životu. Pomoć stručnjaka za karijeru najbolje je rješenje za realizaciju velikih želja učenika, ali i njihovih roditelja, za definiranje jasne vizije i postavljanje dostižnih ciljeva.

Kao jedna od najuspješnijih i najpoznatijih svjetskih stručnjakinja u sferi komunikacija, koja sudjeluje na Career Paths je i Louise Tingstrom. Louise je međunarodna savjetnica za strateške i financijske komunikacije na najvišim razinama, koja radi kao konzultant za cijeli niz uspješnih europskih kompanija, kao i privatnih grupacija. Poslovni put započela je kao menadžerski partner i osnivač tvrtke Chandos Communications, a prije toga bila je partner u kompaniji CNC Communications, kojoj se pridružila nakon 11 godina u vodećoj međunarodnoj tvrtki M: Communications, gdje se bavila restrukturiranjem, kriznim komuniciranjem i praksom upravljanja krizama.

U svojoj bogatoj karijeri Louise je radila kao partner u Financial Dynamics-u, gdje je bila odgovorna za specifični sektor i europsko područje. Prije toga vodila je korporativne odnose u Visa International, sa sjedištem u SAD-u te u međunarodnim komunikacijama British Airways-a. Također je osnovala i vodila vlastito savjetovanje u vezi s financijskim i korporativnim komunikacijama - AKKA, u Parizu - koje je postalo jedan od glavnih igrača na francuskom tržištu. Tijekom posljednjih 15 godina radila je na spajanjima vrijednim više od 200 milijardi eura, a od 2003. godine svrstana je među top 5 savjetnika za komunikaciju u području spajanja i akvizicija kompanija. U impresivnu listu klijenata ubrajaju se još Amundi, Credit Agricole, Generali, Monte dei Paschi di Siena, Poste Italiane, Telecom Italia i UniCredit.

Uz Louise, svi polaznici sajma imat će priliku upoznati i Tanyu Golešić, Kanađanku hrvatskog podrijetla koja trenutačno obnaša funkciju predsjednice modnog mogula Jimmy Choo-a za Sjevernu i Južnu Ameriku, zatim Davora Tomaškovića, predsjednika Uprave Croatia osiguranja te brojne druge. Korisne informacije studenti će moći dobiti na štandovima poznatih sveučilišta, poput talijanskog Bocconija ili španjolskog IE Business School, u vezi procesa upisa na njihove prestižne fakultete, ali i podatke o zanimljivim programima renomiranih ljetnih škola i stranih internata.

Career Paths Connects održat će se ovu subotu, 25. siječnja u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, za studente iz Hrvatske i susjednih zemalja: Slovenije, Crne Gore, Srbije i BiH. To je odlična prilika za sve od 12 do 25 godina da interaktivno sudjeluju u procesu međusobnog upoznavanja s izlagačima iz cijele Europe, SAD-a i Azije. Organizatorice sajma, također mahom uspješne poslovne žene – Dolly Predović (profesorica na Bocconiju), Jasmina Bagarić (uspješna poduzetnica koja stoji iza brandova Magnolija i Clan store) i Josipa Bagarić (stručnjakinja za ljudske potencijale, sa zavidnim radnim iskustvom u Ralph Laurenu u New Yorku, Genevi i Munchenu) vjeruju kako će upravo Career Paths Connects uvelike pomoći brojnim mladima da izaberu svoj karijerni put.

Više informacija možete doznati na: https://careerpaths.hr/