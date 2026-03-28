ROSS 'THE BOSS'

U 72. godini preminuo gitarist bendova Manowar i The Dictators

I. B.

28.03.2026 u 21:18

Ross 'The Boss' Friedman
Izvor: Profimedia / Autor: Terje Dokken / Gonzales Photo / Profimedia
Bionic
Reading

Ross 'The Boss' Friedman, suosnivač punk-rock sastava The Dictators i legendarni gitarist Manowara, preminuo je 26. ožujka u 72. godini, samo nešto više od mjesec dana nakon što je javno objavio dijagnozu ALS-a

Sa skupinom Manowar Friedman je snimio šest albuma, od kojih se posebno ističu 'Battle Hymns', 'Into Glory Ride' i 'Hail to England'.

Dijagnozu ALS-a objavio je 9. veljače 2026., a bolest je napredovala iznimno brzo.

Pionir koji je stigao prije Ramonesa

The Dictators su album 'Go Girl Crazy!' objavili 1975. – pune godinu dana prije debitantske ploče Ramonesa i dvije godine prije prvih albuma The Clasha i Sex Pistolsa. Friedman je tako bio na čelu punk vala još prije nego što je taj pojam uopće bio u široj upotrebi.

Nakon raspada The Dictatorsa 1980., priključio se Manowaru i sudjelovao u izgradnji zvuka koji će postati temelj power metala.

Manowar, krzno i ugovor potpisan krvlju

Manowar je stekao brzu slavu po svom specifičnom imidžu – krznenim kostimima i ugovoru potpisanom krvlju kao simbolu odanosti heavy metalu.

Friedman je za Classic Rock rekao da su htjeli izgledati divlje, drugačije od svega što je dotad viđeno na metal sceni. S Manowarom je ostao do 1988. i albuma 'Kings of Metal', nakon čega je napustio sastav.

ALS mu oduzeo gitaru, ali ne i ostavštinu

Vijest o dijagnozi pratila je i poruka Metal Hall of Famea koji ga je 2017. uvrstio u svoju dvoranu slavnih. Njegova obitelj potvrdila je da mu je glazba bila sve, a gitara životni dah – i upravo to mu je ALS oduzeo. U izjavi objavljenoj ubrzo nakon dijagnoze, Friedman je napisao da ga slomi pomisao na to da više ne može svirati, ali da s obožavateljima nadilazi sve.

