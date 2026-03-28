U 72. godini preminuo gitarist bendova Manowar i The Dictators

Ross 'The Boss' Friedman, suosnivač punk-rock sastava The Dictators i legendarni gitarist Manowara, preminuo je 26. ožujka u 72. godini, samo nešto više od mjesec dana nakon što je javno objavio dijagnozu ALS-a

Sa skupinom Manowar Friedman je snimio šest albuma, od kojih se posebno ističu 'Battle Hymns', 'Into Glory Ride' i 'Hail to England'. Dijagnozu ALS-a objavio je 9. veljače 2026., a bolest je napredovala iznimno brzo.

Pionir koji je stigao prije Ramonesa The Dictators su album 'Go Girl Crazy!' objavili 1975. – pune godinu dana prije debitantske ploče Ramonesa i dvije godine prije prvih albuma The Clasha i Sex Pistolsa. Friedman je tako bio na čelu punk vala još prije nego što je taj pojam uopće bio u široj upotrebi. Nakon raspada The Dictatorsa 1980., priključio se Manowaru i sudjelovao u izgradnji zvuka koji će postati temelj power metala.