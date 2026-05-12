ODLIČAN NASTUP!

Lelekice dobile ovacije na Eurosongu: Pogledajte kako je izgledala 'Andromeda' u Beču

L.M.B

12.05.2026 u 23:02

Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer Izvor: Profimedia / Autor: LUKA KOLANOVIC / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, večeras su u Beču izvele pjesmu 'Andromeda' u prvoj polufinalnoj večeri 70. izdanja Eurosonga

Eurovizijska pozornica u bečkoj Wiener Stadthalle večeras je ugostila i hrvatske predstavnice. Grupa Lelek nastupila je treća po redu u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, donoseći na veliku scenu pjesmu 'Andromeda', s kojom su pobijedile na ovogodišnjoj Dori.

vezane vijesti

Sjajan nastup Lelekica u polufinalu Eurosonga

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak predstavile su se nastupom koji spaja etno-pop zvuk, suvremenu produkciju i snažan vizualni identitet.

A koliko su oduševile nastupom najbolje govori reakcija publike po završetku, kada su Hrvatice ispraćene glasnim aplauzom i ovacijama.

Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer Izvor: Ostale fotografije / Autor: youtube

Njihov nastup na raskošnoj bečkoj pozornici možete pogledati u videu.

Za Lelekice je večerašnji nastup bio ključan trenutak eurovizijskog tjedna. Nakon pobjede na Dori i brojnih reakcija na probe u Beču, hrvatske predstavnice napokon su izvele 'Andromedu' pred eurovizijskom publikom i stručnim timovima koji prate svaki detalj nastupa.

Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
    +4
Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer Izvor: Profimedia / Autor: Julian Sindric / imago stock&people / Profimedia

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JAMES FRANCO

JAMES FRANCO

Hollywood ga je odbacio, a sada je prošetao crvenim tepihom u Cannesu
'SLAVA ZViJERI'

'SLAVA ZViJERI'

Majka Matthewa McConaugheyja bez zadrške otkrila intimne detalje iz braka, reagirala i Sandra Bullock
karijere su im uništene?

karijere su im uništene?

'Oboje su u zatvoru!': Holivudski moćnici otkrili zašto nitko ne želi raditi s Blake Lively

najpopularnije

Još vijesti