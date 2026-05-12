Lelekice dobile ovacije na Eurosongu: Pogledajte kako je izgledala 'Andromeda' u Beču

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, večeras su u Beču izvele pjesmu 'Andromeda' u prvoj polufinalnoj večeri 70. izdanja Eurosonga
Eurovizijska pozornica u bečkoj Wiener Stadthalle večeras je ugostila i hrvatske predstavnice. Grupa Lelek nastupila je treća po redu u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, donoseći na veliku scenu pjesmu 'Andromeda', s kojom su pobijedile na ovogodišnjoj Dori.
Sjajan nastup Lelekica u polufinalu Eurosonga
Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak predstavile su se nastupom koji spaja etno-pop zvuk, suvremenu produkciju i snažan vizualni identitet.
A koliko su oduševile nastupom najbolje govori reakcija publike po završetku, kada su Hrvatice ispraćene glasnim aplauzom i ovacijama.
Za Lelekice je večerašnji nastup bio ključan trenutak eurovizijskog tjedna. Nakon pobjede na Dori i brojnih reakcija na probe u Beču, hrvatske predstavnice napokon su izvele 'Andromedu' pred eurovizijskom publikom i stručnim timovima koji prate svaki detalj nastupa.