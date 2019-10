Turski zavodnik s tv ekrana svojedobno je proglašen najljepšim muškarcem na svijetu

Ljubitelji turskih sapunica od početka listopada na Novoj TV mogu pratiti novu uspješnicu 'Crni biser'. Serija je puna intrigantnih ljubavnih zapleta i likova koji ženskom dijelu publike zaokupljaju pažnju poput markantnog lika Kenana kojeg glumi Tolgahan Sayışman

Taj je turski glumac prije 14 godina proglašen najzgodnijim muškarcem na svijetu, a osim dobrog izgleda može se pohvaliti i zavidnom karijerom. Danas se njegove serije prikazuju u više od trideset zemalja na četiri kontinenta. No Tolgahan Sayışman je izjavio da je njegov životni put bio velika borba.

'Nikada mi ništa nije bilo posluženo na srebrnom pladnju. S vremena na vrijeme pojavile bi se neke prilike, no nijedna vrata nisam zatekao otvorena. Morao sam uložiti veliki trud kako bih ih otvorio. Od dana kad sam prvi put došao na set kao statist do danas prošlo je dvadeset godina. Bilo je i trenutaka koji su bili vrlo teški, no nisam se predao, uvijek sam radio', izjavio je glumac.