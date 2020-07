Trumpova nećakinja: 'Nitko bolje od obitelji ne zna kako je on postao ovakav. Svi su se odlučili na šutnju, što iz odanosti, što iz straha, no ja nisam jedna od njih'

Još je tjedan dana ostalo do izlaska memoara Trumpove nećakinje, koja je već sada postala broj 1 najprodavanijih knjiga na Amazonu, a mlađi brat Donalda Trumpa, Robert, još se uvijek svim silama trudi zaustaviti izlazak iste. Za svoju nećakinju nema niti jedne lijepe riječi te smatra kako je memoarima nanijela veliku sramotu cijeloj obitelji samo iz razloga da stvori senzacionalizam, kao i da zaradi. Uz sve to tvrdi kako je Mary potpisala ugovor o povjerljivosti još 2001. godine, koji je ovim činom prekršila

'Na kraju, ljubavi za Donalda nije bilo, samo njegova mučna želja za istom. Bijes, ostavljen da raste, zasjenio je na kraju sve ostalo.' Riječi su to Mary Trump, nećakinje američkog predsjednika Donalda Trumpa, iz njezinih memoara 'Too Much and Never Enough' čije je izdavanje cijela obitelj Trump pokušala spriječiti, no to im nije pošlo za rukom. Osim teških riječi o ujaku, Mary Trump nije ostala dužna ni svojoj baki i djedu, tetkama, obitelji...

A zašto su članovi obitelj Trump, ali i pojedinci iz Bijele kuće s tolikim strahom dočekali skori izlazak knjige? Razlozi se itekako naziru u pojedinim poglavljima koji su već ugledali svjetlo dana. Za svoje memoare, osim osobnih viđenja, Mary Trump je prikupila i novinske članke, razne dokumente, a razgovarala je s ostalim članovima obitelji kao i prijateljima. Tako je jedna od njezinih provjerenih izvora zanimljivih informacija bila njezina tetka, ujedno umirovljena sutkinja Maryanne Trump Barry.