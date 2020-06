Želje svoje pokćerke sasjekla je u korijenu: Nakon što se Ivanka Trump previše opustila u Bijeloj kući, Melania je postavila čvrste granice

Iako joj je, kako je otkriveno u knjizi, period prilagodbe u trenutku kada je dobila novu ulogu, onu prve dame Amerike, bio iznimno težak i naporan, niti u jednom trenutku Melania Trump nije dozvolila da joj pokćerka Ivanka Trump zasmeta na njezinu putu

Mnogi se još uvijek, itekako jasno, sjećaju kako je Ivanka Trump, tijekom cijele predsjedničke kampanje, ali i u prvim mjesecima nakon što je proglašen novim američkim predsjednikom, bila neprestano prisutna uz svog oca Donalda Trumpa. To se, dakako, niti najmanje nije svidjelo njezinoj maćehi, trećoj Trumpovoj supruzi Melaniji Trump, posebice ne njezina želja za moći, a sve o tome otkriveno je u novoj biografiji 'The Art of Her Deal', Pulitzerom nagrađene novinarke Washingtona Posta, Mary Jordan.

Kako piše autorica nove biografije američke prve dame, koja je za pisanje iskoristila s više od 100 intervjua, Trumpova pobjeda u predsjedničkim izborima 2016. došla je svima kao iznenađenje, pa i samom Donaldu Trumpu, koji je već bio isplanirao odlazak na golf u Škotsku, a sve kako ne bi morao gledati Hillary Clinton kako uživa u pobjedi nad njime.