Nove europske serije odišu originalnošću i inovativnim rješenjima u svijetu televizije. Francuske, britanske, irske i norveške serije, koje su nastale 2018. i 2019. godine i prikazuju se na Pickbox NOW, zadovoljit će nepca željna kvalitetnih serija. Donosimo vam listu TOP 6 europskih serija na Pickbox NOW!

1. KRV (BLOOD) (2018.) Krv nova je irska kriminalistička serija. Okarakterizirana kao psihološki triler i irski noir, bavi se zakopanim obiteljskim tajnama, sjećanjima i utjecajem prošlosti na sadašnje vrijeme. U glavnoj je ulozi Carolina Main (Unforgotten) koja tumači ulogu Cat. Posljednjih 10 godina Cat živi u Dublinu, no vraća se u malo irsko mjesto u kojem je odrasla. Adrian Dunbar (Line of Duty) izvrstan je u ulozi Catina oca Jima za kojeg Cat sumnja da ima veze s majčinim ubojstvom. Dunbar je upravo osvojio titulu najboljeg glumca na TV Choice Awardsu za seriju Na dužnosti (Line of Duty) koju također možete gledati na Pickbox NOW.

2. CRVENE SJENE (LES OMBRES ROUGES) (2019.) Francuska kriminalistička serija Crvene sjene prati priču misterija nestale djevojčice. 1993. godine petogodišnja je Clara oteta, a za njezin su povratak otmičari tražili vrlo visoku otkupninu. Tijekom primopredaje novca došlo je do krvoprolića, Clarina je majka poginula, a Clara je netragom nestala. 25 godina poslije Clarina starija sestra pronalazi tragove koji dokazuju da je Clara živa.

3. VARALICA (CHEAT) (2019.) Uzbudljiva britanska psihološka triler-serija Varalica temelji se na opasnom odnosu između sveučilišne profesorice Leje i njezine studentice Rose. U glavnim su ulogama izvrsne britanske glumice Katherine Kelly (Happy Valley, The Night Manager) kao sveučilišna profesorica Leah te Molly Windsor (Three Girls) kao studentica Rose. Profesorica optuži svoju studenticu za varanje, no ono što je trebao biti čisti slučaj akademske prijevare ubrzo izmiče kontroli. Ovaj triler prava je igra mačke i miša ili, bolje rečeno, mačke i mačke u kojoj ćete uživati!

4. WISTING (2019.) Smještena u divnim krajolicima Norveške, norveška kriminalistička serija Wisting temelji se na uspješnicama The Caveman i The Hunting Dogs norveškog autora Jørna Liera Horsta. Pratimo detektiva Williama Wistinga (Sven Nordin) koji se hvata ukoštac s najizazovnijim i najšokantnijim slučajem u svojoj karijeri – lovi američkog serijskog ubojicu koji živi u Norveškoj. Wisting surađuje s bivšom specijalnom agenticom FBI-a Maggie Griffin koju tumači sjajna Carrie-Anne Moss (The Matrix). Zaogrnuta u ruho norveških krajolika i loveći zlokobnog serijskog ubojicu, Wisting prava je kriminalistička poslastica.

5. BAPTISTE (2019.) Britanska detektivska serija Baptiste spin-off je britanske dramske serije The Missing. U seriji pratimo jednoga od središnjih likova serije The Missing, detektiva Juliena Baptistea kojega glumi fenomenalni francuski glumac turskog podrijetla Tchéky Karyo. Kad se Julien i njegova žena presele u Amsterdam, šefica policije i Baptisteova bivša cura traži njegovu pomoć u rješavanju zločina. Baptiste ubrzo započinje raditi na slučaju koji uključuje trgovinu seksom, drogama, pa čak i ljudima.