Tom Cruise na čekanju: Pandemija do prosinca prizemljila nastavak 'Top Guna'

Premijera nastavka holivudskog hita 'Top Gun' iz 1986. trebala je biti jedan od najvažnijih filmskih događaja ovog ljeta, no pandemija koronavirusa to je pomaknula do prosinca

Premijera nastavka holivudskog hita 'Top Gun' iz 1986. trebala je biti jedan od najvažnijih filmskih događaja ovog ljeta no pandemija koronavirusa to je pomaknula do prosinca. U nastavku 'Top Gun: Maverick', Tom Cruise se ponovno pojavljuje u ulozi samouvjerenog pilota američkog vojnog zrakoplovstva Petea 'Mavericka' Mitchella - no ovaj put je instruktor letenja.

'Znam da su mnogi od vas čekali 34 godine. Na žalost još će malo potrajati. Top Gun: Maverick poletjet će u prosincu. Ostanite sigurno, svi vi', napisao je Cruise na Twitteru. Novi datum prikazivanja je 23. prosinca.