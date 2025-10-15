To nitko nije očekivao: Evo što je povezivalo Diane Keaton i Justina Biebera

Malo je poznato kako se Diane Keaton, koja je preminula 11. listopada u dobi od 79 godina, oduševljavala pop zvijezdom Justin Bieberom
Diane Keaton i Justin Bieber dijelili su simpatičnu povezanost koja datira još iz 2015. godine, desetljeće prije nego što je slavna oskarovka preminula 10. listopada u dobi od 79 godina.
Čak ni Diane Keaton 'nije mogla vjerovati' svojoj iznenađujućoj poveznici s Justinom Bieberom!
Upoznala ga je u emisiji Ellen DeGeneres iz 2015. godine, a toliko su se kasnije sprijateljili da je glumila u jednom od njegovih glazbenih spotova, piše People.
Njih dvoje prvi su se put sreli u epizodi The Ellen DeGeneres Show iz 2015. godine, kada je ikona filma izrazila svoje divljenje danas 31-godišnjem pjevaču.
Diane Keaton nije krila oduševljenje nakon što joj je DeGeneres prikazala njegove fotografije na kojima reklamira Calvin Klein donje rublje. U to vrijeme, njezin intervju u emisiji poklopio se s 'tjednom Biebera', proslavom pop zvijezde koju je organizirala voditeljica Ellen DeGeneres, a u kojoj je on imao nekoliko nastupa u njezinom programu.
'Jesi li uzbuđena što je tjedan Biebera?' upitala je DeGeneres Keaton, koja je odgovorila 'O da! Sviđa mi se taj dečko'.
DeGeneres je zatim prikazala sliku Bieberovih provokativnih reklama za Calvin Klein donje rublje, što je navelo Keaton da vrisnula i uzviknula: 'U redu! To nije moguće. Nisam to vidjela. To je prekrasno'.
Voditeljica je zatim izvukla dolčevite, jedan od Dianenih omiljenih odjevnih predmeta, ukrašene slikama Bieberova lica.
Na njezino oduševljenje, Bieber se zatim iskrao na pozornicu kako bi iznenadio Keaton, koja je oduševljeno vrisnula i pokrila lice rukama. Glazbenik ju je zagrlio, a ona ga je poljubila u obraz. Rukovali su se, a dok je Bieber jurio s pozornice, Keaton je oduševljeno rekla: 'Bilo je stvarno lijepo upoznati te. Zbogom!'
Taj susret sigurno je ostavio snažan dojam na Biebera jer ju je šest godina kasnije angažirao u glazbenom spotu za svoju pjesmu 'Ghost'. U spotu, koji je režirao Colin Tilley, Keaton je glumila Bieberovu baku koja se nosi s gubitkom svog supruga.
Za People je kasnije izjavila da je iskustvo bilo 'prijateljsko, otvoreno, opušteno i jedinstveno', dodajući: 'Justin je bio ljubazan prema svima, a njegov tim je bio savršenstvo'.