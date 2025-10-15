HOLIVUDSKA IKONA

To nitko nije očekivao: Evo što je povezivalo Diane Keaton i Justina Biebera

E. K.

15.10.2025 u 22:43

Diane Keaton
Diane Keaton Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER
Bionic
Reading

Malo je poznato kako se Diane Keaton, koja je preminula 11. listopada u dobi od 79 godina, oduševljavala pop zvijezdom Justin Bieberom

Diane Keaton i Justin Bieber dijelili su simpatičnu povezanost koja datira još iz 2015. godine, desetljeće prije nego što je slavna oskarovka preminula 10. listopada u dobi od 79 godina.

vezane vijesti

Čak ni Diane Keaton 'nije mogla vjerovati' svojoj iznenađujućoj poveznici s Justinom Bieberom!

Upoznala ga je u emisiji Ellen DeGeneres iz 2015. godine, a toliko su se kasnije sprijateljili da je glumila u jednom od njegovih glazbenih spotova, piše People.

Njih dvoje prvi su se put sreli u epizodi The Ellen DeGeneres Show iz 2015. godine, kada je ikona filma izrazila svoje divljenje danas 31-godišnjem pjevaču.

Diane Keaton
  • Diane Keaton
  • Diane Keaton
  • Diane Keaton
  • Diane Keaton
Diane Keaton Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER

Diane Keaton nije krila oduševljenje nakon što joj je DeGeneres prikazala njegove fotografije na kojima reklamira Calvin Klein donje rublje. U to vrijeme, njezin intervju u emisiji poklopio se s 'tjednom Biebera', proslavom pop zvijezde koju je organizirala voditeljica Ellen DeGeneres, a u kojoj je on imao nekoliko nastupa u njezinom programu.

'Jesi li uzbuđena što je tjedan Biebera?' upitala je DeGeneres Keaton, koja je odgovorila 'O da! Sviđa mi se taj dečko'.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

DeGeneres je zatim prikazala sliku Bieberovih provokativnih reklama za Calvin Klein donje rublje, što je navelo Keaton da vrisnula i uzviknula: 'U redu! To nije moguće. Nisam to vidjela. To je prekrasno'.

Voditeljica je zatim izvukla dolčevite, jedan od Dianenih omiljenih odjevnih predmeta, ukrašene slikama Bieberova lica.

Na njezino oduševljenje, Bieber se zatim iskrao na pozornicu kako bi iznenadio Keaton, koja je oduševljeno vrisnula i pokrila lice rukama. Glazbenik ju je zagrlio, a ona ga je poljubila u obraz. Rukovali su se, a dok je Bieber jurio s pozornice, Keaton je oduševljeno rekla: 'Bilo je stvarno lijepo upoznati te. Zbogom!'

Taj susret sigurno je ostavio snažan dojam na Biebera jer ju je šest godina kasnije angažirao u glazbenom spotu za svoju pjesmu 'Ghost'. U spotu, koji je režirao Colin Tilley, Keaton je glumila Bieberovu baku koja se nosi s gubitkom svog supruga.

Za People je kasnije izjavila da je iskustvo bilo 'prijateljsko, otvoreno, opušteno i jedinstveno', dodajući: 'Justin je bio ljubazan prema svima, a njegov tim je bio savršenstvo'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HOLIVUDSKA IKONA

HOLIVUDSKA IKONA

To nitko nije očekivao: Evo što je povezivalo Diane Keaton i Justina Biebera
STIŽE PRINOVA

STIŽE PRINOVA

Dominik ima razloga za slavlje: Sretna vijest u obitelji našeg reprezentativca
GWYNETH PALTROW

GWYNETH PALTROW

Slavna ljepotica poznata po zdravom životu otkrila kad je zadnji put 'zgriješila'

najpopularnije

Još vijesti