To nitko nije očekivao: Evo što je povezivalo Diane Keaton i Justina Biebera

Malo je poznato kako se Diane Keaton, koja je preminula 11. listopada u dobi od 79 godina, oduševljavala pop zvijezdom Justin Bieberom

Diane Keaton i Justin Bieber dijelili su simpatičnu povezanost koja datira još iz 2015. godine, desetljeće prije nego što je slavna oskarovka preminula 10. listopada u dobi od 79 godina.

Čak ni Diane Keaton 'nije mogla vjerovati' svojoj iznenađujućoj poveznici s Justinom Bieberom! Upoznala ga je u emisiji Ellen DeGeneres iz 2015. godine, a toliko su se kasnije sprijateljili da je glumila u jednom od njegovih glazbenih spotova, piše People. Njih dvoje prvi su se put sreli u epizodi The Ellen DeGeneres Show iz 2015. godine, kada je ikona filma izrazila svoje divljenje danas 31-godišnjem pjevaču.

Diane Keaton





Diane Keaton nije krila oduševljenje nakon što joj je DeGeneres prikazala njegove fotografije na kojima reklamira Calvin Klein donje rublje. U to vrijeme, njezin intervju u emisiji poklopio se s 'tjednom Biebera', proslavom pop zvijezde koju je organizirala voditeljica Ellen DeGeneres, a u kojoj je on imao nekoliko nastupa u njezinom programu. 'Jesi li uzbuđena što je tjedan Biebera?' upitala je DeGeneres Keaton, koja je odgovorila 'O da! Sviđa mi se taj dečko'.

