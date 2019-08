Tko je prelijepa Turkinja koja gledatelje osvaja u sapunici 'Fazilet i njezine kćeri'

View this post on Instagram

Hocam çok samimi bir dille yazmış, üstüne bi şey yazamadım 😂 #Repost @muratsaracoglu with @repostapp ・・・ @avsarfilm İftiharla takdim eder. Fazilet Hanım ve Kızları 25 mart cumartesi sizlerle anacığım. Hayırlı bereketli olsun. 🍀