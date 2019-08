Slavlje u domu turskih zvijezda: Sulejman i Šeherezada čekaju drugo dijete

View this post on Instagram

turkuazı, alnımın ortasında çıkan pembeliği renkli ojeleri, açık havada kurulan tezgahlardan aldığım boncukları, her yıl bebekliklerine şahit olduğum miniklerin nasıl büyüdüklerini görmeyi, burnumun üzerindeki çilleri, tuzlu kaldığımda giysilerimin tenime gönül koyup huysuzluk yaptığı akşamları, geceleri bahçede birileri sohbet ederken uyuya kalmayı, sahilde beş taş oynamayı, deniz kestanelerini, deniz kenarında beyaz peynir domatesli sandviç yemeyi, çay saatini süt mısırı yani; YAZ’ı çok seviyorum.