Tko je najbriljantniji glazbeni moćnik? Nos za biznis i savršen sluh doveli su ga na sam vrh

Sve to donijet će velike promjene u budžetima glazbenika te će sada primati puno izdašnije tantijeme nego što je to bio slučaj s prijašnjim ugovorom ovih dviju velikih i važnih tvrtki.

Da je riječ o ugovoru koji je uistinu unio promjene u glazbeni svijet, ali i zaštitio glazbenike, autore i sve one koji na bilo koji način žive od glazbe, govori i podatak da je porasla potražnja za dionicama Universal Music Groupa, a što je u konačnici dovelo do porasta iznosa dividende za dioničare . Naravno, najveća isplata ide na račun upravo Graingea, a on bi trebao dobiti nevjerojatan iznos od 139 milijuna eura .

Mnogi su ustvrdili da je Graingeov susret sa smrću na početku pandemije koronavirusa itekako utjecao na njegov pogled na život, ali i na shvaćanje umjetne inteligencije. ‘Prvo sam se pitao zašto baš ja. Nisam pretjerano duhovna osoba, no stalo mi je do glazbe, do umjetnika, do ove industrije, i to jako. No, znate, stvarnost je to da nismo ništa više od zrnca pijeska…’

Danas su ta vremena daleka prošlost, no Grainge i dalje traži od svoje ekipe da daje 101 posto kada je o predanosti poslu riječ. To ne treba čuditi, jer i sam je takav, a nije se ništa promijenilo ni nakon što mu je život visio o niti. Naime samo nekoliko tjedana nakon grandiozne proslave 60. rođendana u veljači 2020. godine zaprimljen je u bolnicu u Los Angelesu jer se zarazio koronavirusom. Kako je rekao, bio je ‘prvi pacijent’ u UCLA Medical Centru koji je proveo tjedne na intenzivnoj njezi, a do potpunog oporavka bilo mu je potrebno čak pet mjeseci.

Rođen je u sjevernom dijelu Londona 29. veljače 1960. godine te odrastao u židovskoj obitelji. Njegov otac Cecil bio je vlasnik male trgovine ploča nazvane GrAInge (nevjerojatna je podudarnost da su u toj riječi bila slova AI, što se odnosi na artificial intelligence, odnosno umjetnu inteligenciju, op.a.), a godinama kasnije rekao je kako je odrastajući 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća slušao ama baš sve - od Wagnera do Raya Charlesa, od Mozarta do Elvisa.

Trebalo mu je samo pet godina da postane direktor izdavačke kuće u kojoj je bio zadužen za pronalaženje mladih talenata, a 1986. pridružio se Universalu na lansiranju Polygram Musica Publishing UK. Sedam godina kasnije preuzeo je UMG Polydor te 2001. sjeo na čelo Universal Musica UK.

Ni tu nije dugo mirovao pa je nakon samo četiri godine postao odgovaran za sve Universalove projekte izvan Amerike. Njegova iznimna poslovna sposobnost i nevjerojatan nos za uspjehe doveli su ga tu gdje je danas. Zbog svega što je postigao cijene ga čak i suparnici, a jedan od njih opisao ga je riječima da je ‘vjerojatno najbriljantniji glazbeni moćnik koji dolazi iz Velike Britanije’.

Neki su ga pak usporedili s najopasnijim morskim psom, s jedne strane toplim i šarmantnim, a s druge mu strane umjesto krvi teče led.

Njegov stari prijatelj Bono Vox, frontmen grupe U2, poznaje ga jako dobro i tvrdi: ‘On je točno onakav kakvog ga vidite. Ljudi poput nas znaju funkcionirati u ovom vrtoglavom svijetu jer glazbeni svijet može vam zavrtjeti glavom. No za sve nas koji volimo znati gdje su vrata, zidovi i prozori, činjenice djeluju prijateljski i postaju još više prijateljski nastrojene ako ne želite da vas se udara po leđima.’

Time je zapravo jasno dao do znanja da se tako često čelnici glazbene industrije odnose prema umjetnicima, a Graingea poštuje upravo zato što se uz njega osjeća ugodno i ne osjeća strah prilikom pregovaranja.

Veliki majstor hvalisanja koji ima važnu supermoć

On, kao veliki majstor hvalisanja, sebe bi vjerojatno opisao kao znatiželjnog i empatičnog, no ne i skromnog, a ako i ima neku supermoć, onda je to, kažu, zasigurno ljudskost. Za svoj doprinos glazbenoj industriji u Velikoj Britaniji proglašen je vitezom, pa uz njegovo ime sada svugdje piše titula sir, a ono što mnogi naprave, pa se lako opeku u susretu s njim, to je da pogrešno protumače njegovu uljudnost kao nedostatak natjecateljskog duha. Upravo zahvaljujući tome, nazovimo to talentom, Grainge je uvijek korak ispred svojih konkurenata.

Zbog toga ne čudi da je kao čelni čovjek UMG-a uspio učvrstiti dominaciju Universala, najveće od ‘velike trojke’ izdavača, čime je uspio prestići Warner Music i Sony.

'Najpametniji kreten u glazbenom svijetu'

Koliko je uspješan u svom poslu, govori i to da više od polovice od 20 najviše streamanih izvođača na Spotifyu ima ugovor s Universalom. ‘On je najpametniji kreten u glazbenom biznisu i - točka. Snalazi se u umjetničkom svijetu i zna raditi u financijskom svijetu, a to su dvije velike i različite zvijeri’, rekao je Don Was, čelni čovjek Blue Notea, UMG-ove jazz etikete.

Pobjede mu znače više od ičega, a novac koji dolazi s uspjesima samo je dodatak. Njegova godišnja plaća iznosi nevjerojatnih 4,6 milijuna eura, što je za nekoga na njegovoj poziciji poprilično skroman iznos. Vjerovali ili ne, ali o njegovim financijama (prihodima, bonusima i slično) dok je živio u Velikoj Britaniji raspravljalo se čak i na sjednicama Parlamenta zbog činjenice da vlasnici izdavačkih kuća zarađuju više od samih umjetnika.

Da je oduvijek imao nos za biznis, potvrdilo se i 2007., kada je s Nokijom dogovorio nevjerojatan posao - za svaki kupljeni mobitel te marke dobili ste mogućnost godinu dana besplatnog skidanja UMG-ove glazbe.

Među velike uspjehe zasigurno spada i ugovor o licenciranju s Facebookom 2017. godine. On je time veći kada se zna da su takve ugovore željeli i YouTube, Snapchat, Amazon, Peloton, kao i velik broj drugih tvrtki za igre i razne aplikacije. Riječ je o vjerojatno najvećim pregovorima u povijesti glazbenog svijeta, a na njima se Grainge pokazao odličnim pregovaračem.

Danas živi i radi u Los Angelesu, a iako se, kada je riječ o poslu, savršeno uklopio, kada je riječ o trenucima za opuštanje - na tome treba još puno raditi. Ne skija i ne igra golf, iako ponekad vozi golfere u autićima i između rupa dogovara milijunske poslove. Ne pije, ne puši, a kada je riječ o drogama, sam je najbolje jednom rekao: ‘Uspaničim se kad moram popiti aspirin.’

Obitelj mu je svetinja

Iznimno je vezan uz obitelj, a njegova je prva supruga Samantha Berg, dok je 1993. rađala njihovog sina Elliota, doživjela komplikacije zbog kojih je ostatak života, do 2007., kada je preminula, provela u komi. Taj gubitak mu je najteže pao u životu i bio je uvjeren da više neće pronaći novu ljubav.

‘U samo sat vremena izgubio sam suprugu i postao otac. Bila je to najgora stvar koja se mogla dogoditi. Imao sam sina kojeg sam morao postaviti na noge i to mi je postalo prioritet. Postao sam hrabriji. U profesionalnom životu pretpostavljam da mi je to omogućilo da se u konačnici suočim s izazovima, ali i rizikom, uz drugačiji način razmišljanja.’

Ipak, ulazak Caroline u njegov život promijenio je sve pa se 2002. vjenčao s njom nakon što su godinu ranije dobili kćer Alice, a posvojio je i njezinu kćer Betsy. Najstariji Elliot osnivač je i predsjednik uprave nezavisne izdavačke kuće 10K Projects, a javnosti je poznat po braku s kćerkom Lionela Richieja, Sophijom, s kojom čeka prvo dijete, ujedno prvo Graingeovo unuče.

Nova tranzicija

U trenucima u kojima se filmska i glazbena industrija suočavaju s još jednom revolucijom, koja još uvijek nije sasvim jasna, postavlja se pitanje koliko će AI promijeniti način na koji se ‘glazba konzumira’. Tranzicija s ploča i kazeta na CD-ove, a potom i na digitalne oblike, dogodila se tijekom godina, no je li AI zapravo prijetnja poslovnom modelu, baš kao što je bilo besplatno preuzimanje i dijeljenje datoteka? Nalazi se pred nama era nove glazbene inventivnosti ili će AI zapravo osakatiti ljudsku kreativnost?

Ono što suradnici ističu kao njegovu vrlinu to je da je uvijek želio dati priliku novim tehnologijama. Za razliku od drugih, on ih nije želio ugasiti, no isto tako nije im htio dati ni potpuno odriješene ruke da mogu raditi što žele, sve dok bolje ne shvati njihov potencijal i dozna donose li dobrobit ili štetu glazbenoj industriji.

Ako je vjerovati Graingeu, on neće samo tako dopustiti da se odigra takav scenarij, barem ne dok je on živ. Ipak, nije želio propustiti to da materijal generiran umjetnom inteligencijom postane novi izvor prihoda za umjetnike, ali i izdavačku kuću. ‘Nisam proveo 45 godina u industriji da bi na kraju sve bilo besplatno. Dok sam ja ovdje, takav se scenarij neće dogoditi!’, rekao je Grainge i dodao: ’S umjetnom inteligencijom se ne treba šaliti. Moramo biti spremni, iako se ne smijemo bojati toga.’