Tko je Marino Vrgoč? Voli Ronalda, a jednog dana bi volio postati liječnik

Svestrani dječak, član je školskog zbora te dramske skupine, a kada se ne bavi umjetnošću, Marino voli igrati nogomet no zbog ljubavi prema jednoj mladoj dami se upisao na karate.

POBJEDNIK 'THE VOICE KIDS HRVATSKA'

The Voice Kids Izvor: Promo fotografije / Autor: Foto / Press HRT

Pobjednik The Voice Kids Hrvatska se posebno zahvalio svom djedu Mići koji mu je i financijski pomogao od svoje skromne mirovine.

'Svi smo pobjednici. Bili su ovo nezaboravni dani koje ću pamtiti cijeli život. Stekao sam vrijedna prijateljstva koja ću održavati. Zahvaljujem se cijeloj Hrvatskoj, svima koji su glasovali, pogotovo mojoj majci i mojoj baki Bosiljki i djedu Mići koji mi je od svoje skromne mirovine financirao put i pokrivao druge troškove. Super se osjećam i kad sve ovo prođe, nastavit ću graditi glazbenu karijeru. Sada će se najprije odmoriti', rekao je Marino, piše Dubrovački vjesnik.

U finalu, Marino je izveo dvije pjesme: 'Ako me ostaviš' Miše Kovača i 'The Great Pretender' grupe The Platters. Njegov mentor, Davor Gobac, bio je izuzetno ponosan, nazivajući ga 'velikim nebrušenim dijamantom' i ističući njegovu briljantnost, a gledatelji su svojim glasovima odlučili da je upravo Marino pobjednik prve sezone showa.

I na YouTubeu raste broj pregleda Marinove izvedbe Mišine pjesme koja sad ima gotovo 98 tisuća pregleda.