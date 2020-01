Tko je lagao, a tko govorio istinu: Otac Meghan Markle svjedočit će protiv kćeri i na sudu

Thomas Markle spreman je svjedočiti protiv vlastite kćeri u neobičnoj sudskoj parnici, koju je vojvotkinja od Sussexa pokrenula protiv medija. Ključni svjedok cijele parnice trebao bi biti upravo njezin otuđeni otac, koji bi na sudu trebao pokazati i neke nove privatne poruke koje je, uoči njezina vjenčanja, izmijenio s Meghan

Na Visokom sudu u Londonu jučer su pokazane još neviđene poruke koje su, uoči kraljevskog vjenčanja, izmijenili Meghan Markle i njezin otac Thomas Markle , a koje otkrivaju što je dovelo do toga se otac i kći udalje jedno od drugoga i zahlade u potpunosti svoje odnose.

Meghan Markle podignula je tužbu protiv Mail on Sunday još krajem prošle godine, nakon što je isti objavio dijelove njezina privatnog pisma kojeg je u kolovozu 2018. napisala svom ocu. 38-godišnja Meghan optužila je medije da su time zadirali u njezinu privatnost, ali i da su povrijedili njezina osobna prava na zaštitu podataka kao i autorska prava objavivši dijelove pisma.

U svoju obranu, urednici Mail on Sunday rekli su kako su sve objavili jer je postojao 'velik, ali i legitiman javni interes', budući da se radi o kraljevskoj obitelji, iako je u konačnici riječ o privatnim, obiteljskim odnosima. Uz to, u obranu su rekli kako im je Thomas Markle ustupio to pismo samo kako bi svijetu pokazao da ga nije lijepo zamolila, kako su njezini prijatelji pokušali cijelu situaciju prikazati, a rukom pisano pismo čuvao je mjesecima te ga je u javnost dao tek nakon njezinih lažnih tvrdnji da je pokušala sve da pokuša popraviti njihov odnos.