Princ Philip bijesan napustio Sandringham, dok William i Harry pokušavaju spasiti svoj odnos, ali i monarhiju, demantirajući novinske napise

Do izvanrednog kraljevskog sastanka u Sandringhamu ostalo je jako malo, a svi i dalje pokušavaju, na sve načine, spasiti katastrofu koja im prijeti. Baš poput broda koji tone, britansko kraljevstvo našlo se u neslućenim problemima - kraljica pokušava sve ispraviti, njezin suprug, princ Philip, ne krije bijes, a čini se da je i princ Harry uvidio kakvu je pogrešku napravio

Samo nekoliko sati prije službenog početka sastanka najvažnijih članova kraljevske obitelji, koji bi se trebao održati u 14 sati, 98-godišnji princ Philip snimljen je kako bijesan napušta Sandringham.

On sam, baš kao ni Kate Middleton, neće sudjelovati na najavljenom sastanku, no, prije negoli je napustio svoj dom, gdje sa kraljicom živi otkako je službeno otišao u mirovinu, jasno je dao do znanja svojoj supruzi kakvo je njegovo mišljenje o svemu.