Tko je krivac: Vjenčanje iz snova pretvara se u neviđenu katastrofu

Kada se 2011. organiziralo vjenčanje drugog u redu za britanski tron, princa Williama, i lijepe Kate Middleton, sve je išlo kao po špagi. Nikakvi skandali, niti išta slično, nisu se izvlačili s dna ladice i dodatno pojačavali stres u životu buduće mladenke. Sedam godina kasnije ponovno se organizira vjenčanje u britanskoj kraljevskoj obitelji, no umjesto drugog u redu za krunu, sada je ulogu mladoženje preuzeo šesti po redu, princ Harry. Do vjenčanja s Meghan Markle ostalo je tek dva dana, a javnost ne prestaje brujati o svemu što se zbilo posljednjih tjedana

Nekome tko ne prati sve što se događa oko budućih supružnika sve ovo izgleda kao da se netko silno trudi uništiti im dan iz snova, kao da se čitav svijet urotio protiv njih. No što se zapravo dogodilo? Kako je britanski dvor mogao napraviti takav propust i dopustiti da im stvari izmaknu izvan kontrole?

A Meghan Markle učinila je sve zbog ljubavi - odrekla se i karijere i svoje zemlje, s namjerom da preuzme, zbog braka s Harryjem, i britansko državljanstvo. No kao da joj se sve to obilo o glavu. Hoće li ljubav na kraju ipak pobijediti? Hoće li Meghan izdržati sva iskušenja? Je li se sve to moglo spriječiti?