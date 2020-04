Mnoge strane, a i domaće slavne osobe imaju problema s održavanjem frizura otkako su njihovi omiljeni saloni zatvorili svoja vrata zbog epidemije koronavirusa. Stoga neki pribjegavaju onoj staroj krilatici 'uradi sam', a svoje 'uratke', naravno, pokazuju fanovima na društvenim mrežama. Ima i onih koji samo objavljuju kako trenutno izgleda njihova kosa

Situacija s epidemijom sve je zarobila u kuće, a svakodnevne aktivnosti koje smo do prije nekoliko tjedana uzimali zdravo za gotovo sada su postale želje o kojima se može samo maštati. Nešto čemu se do prije izolacije možda nije davalo previše pažnje su i redoviti odlasci kod frizera, kojih sada više nema. Mnoge su se dame odlučile same 'popraviti' i uljepšati svoju trenutnu svakodnevicu. Među njima je i Bojana Gregorić Vejzović.

'Nećete vjerovati, ali sredila sam se za po doma. Pun kufer mi je čišćenja, pa sam si napravila frizuricu. Hvalim se time što sam savladala čak i dio frizerskog zanata', poručila je u videosnimci glumica te se čak odvažila ošišati i supruga.