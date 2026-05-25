Tko će naslijediti krunu od Laure Gnjatović? Ovo su favoritkinje finala

U Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Hotel večeras će biti održan jubilarni 30. izbor za Miss Universe Hrvatske. Nova pobjednica naslijedit će prošlogodišnju Miss Universe Hrvatske Lauru Gnjatović te će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru u Puerto Ricu u studenom.

Izbor će se od 20 sati moći pratiti putem live streama na YouTube kanalu Jutarnji list, dok će snimka biti emitirana 27. svibnja na CMC televizija.

'Kao što svih ovih godina naglašavamo, titula Miss Universe Hrvatske je posao. Ne podrazumijeva samo lijepo lice i dobar hod po pisti. Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman. I sve to mora biti vidljivo svima na društvenim mrežama. Sjajan primjer svega navedenog je Laura Gnjatović koja je svojim radom i prisutnošću na društvenim mrežama ostvarila značajnu međunarodnu vidljivost i napravila sjajnu promociju Hrvatske', poručio je vlasnik licence Vladimir Kraljević.