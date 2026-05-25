Tko će naslijediti krunu od Laure Gnjatović? Ovo su favoritkinje finala

Večeras će u zagrebačkom hotelu Esplanade biti okrunjena nova Miss Universe Hrvatske. Za titulu i odlazak na svjetski izbor u Puerto Rico natječe se 15 finalistica, a organizatori poručuju da se danas od pobjednice očekuje puno više od dobrog izgleda i hoda po pisti
U Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Hotel večeras će biti održan jubilarni 30. izbor za Miss Universe Hrvatske. Nova pobjednica naslijedit će prošlogodišnju Miss Universe Hrvatske Lauru Gnjatović te će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru u Puerto Ricu u studenom.
Izbor će se od 20 sati moći pratiti putem live streama na YouTube kanalu Jutarnji list, dok će snimka biti emitirana 27. svibnja na CMC televizija.
'Kao što svih ovih godina naglašavamo, titula Miss Universe Hrvatske je posao. Ne podrazumijeva samo lijepo lice i dobar hod po pisti. Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman. I sve to mora biti vidljivo svima na društvenim mrežama. Sjajan primjer svega navedenog je Laura Gnjatović koja je svojim radom i prisutnošću na društvenim mrežama ostvarila značajnu međunarodnu vidljivost i napravila sjajnu promociju Hrvatske', poručio je vlasnik licence Vladimir Kraljević.
Glazbeni program i vrijedne nagrade
Finalistice će se publici i žiriju predstaviti u večernjim i cocktail haljinama brenda Bariba, kupaćim kostimima brenda Pletix te obući Humanic. Za make-up su zaduženi umjetnici Učilišta Profokus u suradnji s Aura, dok će se za frizure pobrinuti stilisti Studija Ivana uz podršku brenda Schwarzkopf Professional.
U glazbenom dijelu programa nastupit će Mia Dimšić, Nela, Sandi Cenov i Martin Kosovec, a program će voditi Davor Garić.
Pobjednicu očekuju i brojne nagrade, među kojima se posebno ističe stipendija Zagrebačka škola ekonomije i managementa za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij u vrijednosti do 20 tisuća eura.
Finalistice Miss Universe Hrvatske 2026.
- Zara Bačić, 18, Viškovo
- Vaska Bošnjak, 20, Markušica
- Nadja Dumnica, 19, Gradište
- Magdalena Fofić, 22, Sesvete
- Magdalena Kovačić, 26, Karlovac
- Marinela Kozina, 18, Komletinci
- Antea Mršić, 24, Zagreb
- Nora Piasevoli, 20, Zagreb
- Sara Sičanica, 18, Vinkovci
- Zara Stanišić, 20, Petrčane
- Beata Šimat, 20, Murter
- Timea Širić, 21, Ivankovo
- Monika Vojvodić, 25, Zadar
- Klara Vragolović, 19, Strizivojna
- Laura Vujica, 20, Zadar