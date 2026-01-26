ŠOKANTNI OBRATI

Tko će biti ranjen, a tko će zamalo stradati u požaru u seriji 'Tajne prošlosti'

D.A.M.

26.01.2026 u 18:14

Cemre Baysel u seriji 'Tajne prošlosti'
Cemre Baysel u seriji 'Tajne prošlosti' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
Turska hit serija nastavlja rušiti rekorde gledanosti na Novoj TV, držeći publiku prikovanom uz ekrane. Priča o Serhatu (Murat Yildirim), uspješnom poslovnom čovjeku čiji se idealan život srušio preko noći, ulazi u svoju najdramatičniju fazu. Nove epizode 'Tajni prošlosti' ('Güller ve Günahlar') donose brojne napetosti i kaotične situacije

Optužen za izdaju, Đihan (Serdar Orçin) želi učiniti još jednu posljednju uslugu Serhatu (Murat Yildirim). Zeynepin (Cemre Baysel) i Kaderin (Yade Arayici) povratak kući ruši Berrakine (Oya Unustasi) planove i iz temelja mijenja ravnotežu moći u obitelji. Dok Berrak očajnički pokušava zadržati kontrolu nad svima oko sebe, ne sluti da je Đihan na korak od toga da izgovori istinu.

Đihan je ranjen, a Serhat i Can (Serdar Ozer) su u panici. Serhat ga doziva i pokušava ga osvijestiti, dok Can bijesno govori kako nije uspio uhvatiti napadače. Đihan jedva govori, ali inzistira da, prije nego što izgubi svijest, mora izreći nešto važno.

Ovo su najljepše turske glumice današnjice Izvor: Društvene mreže / Autor: Montaža: Neven Bučević

Berrak saznaje da je Kader bila u ozbiljnoj opasnosti jer su Tulay (Neslihan Arslan) i Erkan, ljudi kojima je Berrak povjerila dijete, ostavili Kader samu kod kuće i izašli. Izbio je požar, a Kader je spavala. Zeynep je razbila prozor i u zadnji tren spasila dijete.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

Napadač na motoru

Zeynep kaže da se Kader više ne vraća TUlay i Erkanu i da će ostati u Serhatovoj kući, pod Berrakinim krovom. Berrak tvrdi da je to nemoguće i da ne može zadržati Kader u toj kući.

Can u policiji objašnjava da je netko pod lažnim putovnicama ušao u njihov hotel, napadač je na motoru otvorio vatru, a recepcionar je pobjegao u kaosu. Liječnik potvrđuje da je đihan teško ranjen te da mu je stanje kritično.

Serija 'Tajne prošlosti' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

