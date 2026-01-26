Tko će biti ranjen, a tko će zamalo stradati u požaru u seriji 'Tajne prošlosti'

Optužen za izdaju, Đihan (Serdar Orçin) želi učiniti još jednu posljednju uslugu Serhatu ( Murat Yildirim ) . Zeynepin ( Cemre Baysel ) i Kaderin (Yade Arayici) povratak kući ruši Berrakine (Oya Unustasi) planove i iz temelja mijenja ravnotežu moći u obitelji . Dok Berrak očajnički pokušava zadržati kontrolu nad svima oko sebe, ne sluti da je Đihan na korak od toga da izgovori istinu .

Đihan je ranjen, a Serhat i Can (Serdar Ozer) su u panici. Serhat ga doziva i pokušava ga osvijestiti, dok Can bijesno govori kako nije uspio uhvatiti napadače . Đihan jedva govori, ali inzistira da, prije nego što izgubi svijest, mora izreći nešto važno .

Berrak saznaje da je Kader bila u ozbiljnoj opasnosti jer su Tulay (Neslihan Arslan) i Erkan , ljudi kojima je Berrak povjerila dijete, ostavili Kader samu kod kuće i izašli. Izbio je požar, a Kader je spavala . Zeynep je razbila prozor i u zadnji tren spasila dijete .

Napadač na motoru

Zeynep kaže da se Kader više ne vraća TUlay i Erkanu i da će ostati u Serhatovoj kući, pod Berrakinim krovom. Berrak tvrdi da je to nemoguće i da ne može zadržati Kader u toj kući.

Can u policiji objašnjava da je netko pod lažnim putovnicama ušao u njihov hotel, napadač je na motoru otvorio vatru, a recepcionar je pobjegao u kaosu. Liječnik potvrđuje da je đihan teško ranjen te da mu je stanje kritično.