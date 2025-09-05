The Lemonheads i kultni album američkog alt rocka 'Come on ....feel the Lemonheads' u Zagrebu

Zagreb, Vintage Industrial Bar // utorak, 16. rujna 2025.

Američki indie heroji, grupa The Lemonheads, vraćaju se u Zagreb i sviraju kultni album ‘Come on Feel the Lemonheads' u Vintage Industrial Baru u utorak 16. rujna 2025. Grupa predvođena Evanom Dandom dolazi u sklopu posebne turneje, a bit će to prilika uz pjesme s legendarnog albuma čuti i neke od najvećih hitova i presjek karijere benda.

The Lemonheads - Into Your Arms (Official Music Video) Izvor: Društvene mreže

I više od 30 godina nakon objave izdanja koji im je osigurao globalni uspjeh, ‘Come on Feel the Lemonheads' ostaje jedan od definirajućih albuma 90-ih. Želeći spojiti rock riffove i nježne balade, Dando je stvarao materijal kroz spontana i kreativna studijska snimanja. Album je katapultirao zvuk američkog alt rocka u svijet, a bend je obilježio cijelu generaciju, kao i brojne koje dolaze. Upravo je te 1993. Dando pisao hit za hitom, a singlovi poput ‘Big Gay Heart', ‘Into Your Arms', ‘It’s About Time' ili ‘The Great Big NO' punili su radijske programe i koncerte.

The Lemonheads - ‘It’s About Time' Izvor: Društvene mreže

Izrazito hvaljen od strane medija, i ostatak albuma ušao je u glazbenu povijest s pjesmama ‘Down About It', ‘Paid to Smile’, ‘Style’, ‘Rest Assured’, ‘Dawn Can't Decide’, ‘I'll Do It Anyway’ Belinda Carlisle ili ‘Rick James Style’ na kojoj gostuje Rick James, ‘Being Around’, ‘Favorite T’ i ‘You Can Take It with You’. Najuspješniji singl ‘Into Your Arms’ koji je zauzeo prvo mjesto Billboardove ljestvice Modern Rock Tracks na čak devet tjedana, a to je rekord koji dijele s U2. Singl se pojavljivao u filmovima poput ‘The Best Of Me' i ‘Just Friends' kao i popularnim serijama ‘Beverly Hills' i ‘Friends', a istovremeno u spotovima benda se mogu vidjeti Chloë Sevigny, Johnny Depp i Angelina Jolie.

The Lemonheads - The Great Big No Izvor: Društvene mreže

Po izlasku album je dobio pohvale svjetskih medija, pa tako engleski Select piše da je to najjači album benda do sada, Vox ga stavlja na vrh najboljih godišnjih rock albuma. I nakon brojnih reizdanja, mediji još jednom potvrđuju veličinu benda i njihove glazbe, govoreći da album zvuči jednako svježe i dovitljivo. Mojo kaže da ‘album pokazuje snagu benda', Pitchfork da ‘ponovnim slušanjem se otkrivaju nove stvari” dok Classic Rock Magazine piše da je ‘Come on Feel the Lemonheads' savršeno ‘ulovio duh vremena'. The Guardian kaže da je riječ o jednom od najboljih i najbritkijih radova benda koji predstavlja ‘sunčani i sjajan powerpop s prekrasnim baladama', dok NME kaže da je album ‘prilika skočiti u Dandov život i slaviti ga'.

The Lemonheads - Big Gay Heart Izvor: Društvene mreže

The Lemonheads su osnovani davne 1986., a Evan Dando je do danas ostao jedini originalni član. Globalni uspjeh doživjeli su s albumima ‘It’s A Shame About Ray' i ‘Come On Feel The Lemonheads' te obradom klasika Simona & Garfunkela ‘Mrs Robinson' koja je zabilježena kao njihov najuspješniji singl. Lemonheads su krajem 90-tih prestali s radom, da bi se vratili 2005. Kolekciju obrada naziva ‘Varshons' grupa je izbacila 2009., kao i ‘Varshons 2” deset godina kasnije s interpretacijama pjesama izvođača kao što su Yo La Tengo, Jayhawks, The Eagles, Nick Cave & The Bad Seeds i Lucinda Williams.

Izvor: Društvene mreže