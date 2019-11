Taylor Swift proživljava najveću dramu u karijeri: Hoće li joj moćni producenti s kojima je na ratnoj nozi zaista zagorčati život?

Da je u problemima oko autorskih prava na svoju glazbu koju je stvarala posljednjih desetak godina, Taylor Swift medijima i javnosti jasno je dala do znanja još prije nekoliko mjeseci. Izgleda da su se odnosi između slavne pjevačice i dvojice moćnih producenata s kojima vodi bitku dodatno zaoštrili

Riječ je o glazbenom producentu menadžeru i lovcu na talente Scottu Borchetti i glazbenom menadžeru Scooteru Braunu te spornoj kompaniji Big Machine Label Group koja i danas polaže prava na glazbu 29-godišnje pjevačice.

Iako je napustila izdavačku kuću i angažirala novog menadžera, Swift je potpisanim ugovorima od prije desetak godina sav svoj trud i rad stavila u ruke spomenutih Borchette, te kasnije Brauna koji je naknadno kupio kompaniju. Do novog zapleta u odnosu došlo je nakon što su slavnoj glazbenici dvojica moćnika zabranili korištenje pjesama koje je snimila do izlaska iz Big Machine Label Group sve do kraja 2020 godine.