Tajna veza Jennifer Garner i dalje traje; u društvu zgodnog biznismena viđena na večeri

I dok je njezin bivši suprug Ben Affleck snimljen u šetnji s njihovo troje djece, glumica Jennifer Garner napokon se mogla posvetiti svom dečku, biznismenu Johnu Milleru. Iako su prvi put viđeni još u studenom 2018., svoju vezu drže 'ispod radara'

Prvi put zajedno u javnosti viđeni su u studenom 2018., a iako su mnogi mislili kako je vezi brzo došao kraj, čini se kako to nije istina. Odjevena u tamnoplavu suknju do koljena i crnu majicu, Jennifer Garner pokušala je neprimjećeno ući u talijanski restoran Giorgio Baldi, u Santa Monici, no to joj, naravno, nije uspjelo.