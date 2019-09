Jennifer Garner iskreno o majčinstvu: 'Trudim se ne biti kao moja mama'

Ona je uspješna holivudska glumica, časopis People ove ju je godine proglasio najljepšom ženom na svijetu, no prije svega ona je majka troje djece koje je dobila s bivšim suprugom, glumcem Benom Affleckom. Upravo zbog njih javnosti je otkrila i svoju drugu stranu, onu uspješne kuharice, a svojim snimkama iz kuhinje oduševljava i nasmijava milijune pratitelja na svom Instagram profilu

Upravo su sedmogodišnji Samuel, 10-godišnja Seraphina i 13-godišnja Violet njezini najbolji, ali i najstroži suci u svemu što radi, a najveći gurman, kada je riječ o hrani, upravo je najstarija Violet.

'Trudim se raditi domaću hranu sa domaćim sastojcima, kao pravi štreber, no moja djeca to ne žele. Što se više trudim napraviti im nešto dobro i zdravo, to oni imaju manje apetita za isto.'