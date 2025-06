Naš poznati pjevač progovorio o drugoj supruzi pa iznenadio: 'Više nismo zajedno'

View this post on Instagram

'Samo ti me se nisi štufala, nije u pitanju samo ženska osoba, u pitanju su ljudi. Čovjeku ostane 4-5 osoba koje ostanu uz tebe do kraja života, koje se ne štufaju. Tako sam imao jednu ženu i više osoba koje se nisu štufale, nego uvijek su uz mene kada je meni najteže, tako se ja trudim i njima. Tako da ta je pjesma pogođena, jako lijepa, ona je bila napisana za moju bivšu ženu Eleonoru, ali više nismo zajedno jer ona se štufala i mi smo se štufali, ali sada ide život dalje', izjavio je Vitasović koji je iznenadio gledatelje javnim priznanjem o razvodu .

Dao joj dao posebnu ulogu

'Voli me, ništa joj nije teško napraviti za mene koji sam već u nekim godinama. Kada god nešto tražim, ona to napravi. Shvaća to što jesam i ne miješa mi se u glazbu, podržava me, kada sam bio bolestan vozila me na nastupe', svojedobno je govorio Vitasović o Eleonori za Story. Njegova druga supruga pojavila se u spotu pjesme 'On Ni Doša'.

Podsjetimo, nakon 21 godinu braka razveo se od supruge Sandre s kojom ima dvoje djece, Miu i Ivana.