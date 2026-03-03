JEDAN JE AL BANO

Slučajan susret: Nina Badrić usred Zagreba 'užicala' fotku s talijanskom glazbenom legendom

N. Sa

03.03.2026 u 10:47

Nina Badrić
Nina Badrić Izvor: Pixsell / Autor: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Bionic
Reading

Slučajni susreti sa svjetskim zvijezdama na ulicama Zagreba nisu svakodnevica, no upravo je jedan takav uljepšao dan našoj pjevačici Nini Badrić. Naša proslavljena glazbenica ispred zagrebačkog hotela Sheraton imala je priliku upoznati legendarnog talijanskog glazbenika Al Bana, a svoje oduševljenje ovim neočekivanim susretom nije mogla, niti željela, sakriti

Nina Badrić je na svom Instagram profilu odmah podijelila zajedničku fotografiju s Al Banom uz simpatičan i iskren opis. 'Nek sam i ja srela u Zagrebu istinsku legendu talijanske glazbene scene. I naravno…žicala sam fotku', napisala je pjevačica, ne skrivajući koliko ju je razveselio susret sa 82-godišnjim pjevačem.

vezane vijesti

Za sve ljubitelje talijanske kancone, Al Bano je ime koje ne treba posebno predstavljati. Smatra se apsolutnom ikonom kultnog festivala Sanremo, na kojem je sudjelovao čak 15 puta, što ga čini jednim od najprisutnijih i najvažnijih izvođača u dugoj povijesti tog natjecanja.

Nina Badrić
  • Nina Badrić
  • Nina Badrić
  • Nina Badrić
  • Nina Badrić
  • Nina Badrić
    +17
Nina Badrić Izvor: Pixsell / Autor: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Publici na ovim prostorima, ali i diljem svijeta, ipak je najviše ostao u sjećanju po bezvremenskom hitu 'Felicità'. Pjesmu je 1982. godine na Sanremu izveo sa svojom tadašnjom suprugom i glazbenom partnericom Rominom Power. Iako su tada natjecanje završili na drugom mjestu, pjesma je postala globalni fenomen i donijela im nevjerojatnu slavu. Pobjednički povratak na Sanremo uslijedio je već 1984. godine s pjesmom 'Ci sarà', s kojom su osvojili prvo mjesto.

Zanimljivo je da Al Bano i Romina Power o sreći nisu samo pjevali, već su je godinama i živjeli. Omiljeni talijansko-američki par vjenčao se 1970. godine, nakon tri godine veze. U braku, koji je godinama punio stupce svjetskih medija, dobili su četvero djece: kćer Yleniju Mariju rođenu 1970., sina Yarija 1973., te kćeri Christel Chiaru 1985. i Rominu Jolandu 1987. godine.

Iako su se njihovi životni putevi kasnije razdvojili, glazbeno nasljeđe koje je Al Bano stvorio ostalo je neizbrisivo, što dokazuje i iskreno oduševljenje naše Nine Badrić pri susretu s ovom istinskom ikonom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKA PROMJENA

VELIKA PROMJENA

Nevjerojatno mršava Demi Moore zabrinula je fanove: 'Cijeli Hollywood je na Ozempicu'
I NIJE LAGAO

I NIJE LAGAO

Josh Duhamel nakon sedam godina otkrio pravi razlog razvoda od Fergie
VJENČANI U TAJNOSTI

VJENČANI U TAJNOSTI

Skromna svakodnevica Zendaye i Toma Hollanda: Žive kao 'običan' bračni par iz kvarta

najpopularnije

Još vijesti