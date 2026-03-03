Slučajan susret: Nina Badrić usred Zagreba 'užicala' fotku s talijanskom glazbenom legendom

Nina Badrić je na svom Instagram profilu odmah podijelila zajedničku fotografiju s Al Banom uz simpatičan i iskren opis. 'Nek sam i ja srela u Zagrebu istinsku legendu talijanske glazbene scene. I naravno…žicala sam fotku ', napisala je pjevačica, ne skrivajući koliko ju je razveselio susret sa 82-godišnjim pjevačem.

Za sve ljubitelje talijanske kancone, Al Bano je ime koje ne treba posebno predstavljati. Smatra se apsolutnom ikonom kultnog festivala Sanremo, na kojem je sudjelovao čak 15 puta, što ga čini jednim od najprisutnijih i najvažnijih izvođača u dugoj povijesti tog natjecanja.

Publici na ovim prostorima, ali i diljem svijeta, ipak je najviše ostao u sjećanju po bezvremenskom hitu 'Felicità'. Pjesmu je 1982. godine na Sanremu izveo sa svojom tadašnjom suprugom i glazbenom partnericom Rominom Power . Iako su tada natjecanje završili na drugom mjestu, pjesma je postala globalni fenomen i donijela im nevjerojatnu slavu. Pobjednički povratak na Sanremo uslijedio je već 1984. godine s pjesmom 'Ci sarà', s kojom su osvojili prvo mjesto.

Zanimljivo je da Al Bano i Romina Power o sreći nisu samo pjevali, već su je godinama i živjeli. Omiljeni talijansko-američki par vjenčao se 1970. godine, nakon tri godine veze. U braku, koji je godinama punio stupce svjetskih medija, dobili su četvero djece: kćer Yleniju Mariju rođenu 1970., sina Yarija 1973., te kćeri Christel Chiaru 1985. i Rominu Jolandu 1987. godine.

Iako su se njihovi životni putevi kasnije razdvojili, glazbeno nasljeđe koje je Al Bano stvorio ostalo je neizbrisivo, što dokazuje i iskreno oduševljenje naše Nine Badrić pri susretu s ovom istinskom ikonom.