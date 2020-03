Tajna jednog od najdugovječnijih holivudskih brakova: 'Treba pronaći vremena za partnera i konstantno raditi na odnosu'

Glumac Hugh Jackman i njegova supruga Deborra-lee Furness u braku su duge 24 godine, a kako se bliži njihova godišnjica slavni zavodnik otkrio je male tajne uspješnog životnog partnerstva

'Nema velike mudrosti. Treba pronaći vremena jedno za drugo. Treba konstantno raditi na odnosu. Deborra i ja nismo jedni od onih koji su odrastali i sazrijevali odvojeno u ovom odnosu. Sve smo radili zajedno i u dobrobit ovog odnosa i naše obitelji', rekao je te dodao:

'Stalno učimo nešto novo. Mi smo ljudi i to je normalno. Iako smo toliko dugo zajedno, stalno 'resetiramo' naš odnos. Uvijek pazim da joj dam do znanja koliko je humoristična, lijepa, pametna i posebna. Što dulje to radite, to bolji vaš odnos postaje'. Jackman i njegova žena života još su davno, na samom početku svog braka jedno drugome obećali da će uvijek gledati u istom smjeru i raditi za dobrobit odnosa.